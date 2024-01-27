 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatay'da depremde torunuyla enkaz altında kalan yaşlı kadının acısı dinmiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da depremde torunuyla enkaz altında kalan yaşlı kadının acısı dinmiyor

Hatay'da yaşanan depremde torunuyla birlikte enkaz altında kalan ve torununu kaybeden Miyese Kayar'ın acısı hala geçmemiş durumda.

Hatay\'da depremde torunuyla enkaz altında kalan yaşlı kadının acısı dinmiyor
27.01.2024 - 09:19,  Güncelleme: 09:22
Abone Ol

HATAY (İHA) – Hatay'da 4 yaşındaki torunu kollarında vefat eden ve kendisi enkazdan 4. saatte kurtarılan Miyese Kayar, asrın felaketinin üzerinden aylar geçse de acısını dindiremiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma yol açmış ve 25 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketine Antakya ilçesi Armutlu Mahallesi'nde yakalanan Kayar ailesinin yaşadığı apartmanda deprem esnasında çöktü. Binanın çökmesiyle 65 yaşındaki Miyese Kayar, kendiyle aynı ismi taşıyan 4 yaşındaki torunu Miyese ile birlikte enkazda kaldı. Torununu bağrına basarak korumaya çalışan yaşlı kadının çabaları başarısız kaldı. Enkazdan 4. saatte kurtarılan yaşlı kadın hayata tutunurken kendisiyle aynı ismi taşıyan torunu vefat etti. Aynı enkazda hamile gelini de vefat eden yaşlı kadının acısı depremin üzerinden aylar geçse de dinmiyor.

"Oğlum torunuma benim adımı koymuştu, seviniyorduk"

Kendisiyle aynı ismi taşıyan torununun kollarında vefat ettiğini belirten Miyese Kayar, "Komşulardan geldim saat 3'te uyudum. Yukarıdan bir ses geldi, oğlum anne Miyese'yi al çık dedi. Daha çocuğu kucaklamamla, 1 adım atmam bir oldu. Güm diye bir ses duvar üstümüze düştü. Çocuk kucağımdaydı birlikte mahsur kaldık. Çocuk o sırada nene dedi. Gerisini hatırlamıyorum. Kurban olduğum rabbim, o delikten nasıl çıktığımı bilmiyorum. Küçücük bir delikten çıktım. Torunum ilk anda yaşıyordu, sonra yaşaması gitti. 4 yaşındaki torunum kollarımda öldü. Oğlum torunuma benim adımı koymuştu, seviniyorduk. Gelinimizi de kurtaramadık, o da hamileydi. 3 kişiyi kaybettim" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Armutlu, Antakya, Hatay, Kurtarma, Deprem, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da depremde torunuyla enkaz altında kalan yaşlı kadının acısı dinmiyor - Son Dakika


09:52
Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49
ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46
Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
09:07
Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06
İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55
Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41
Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33
Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti

Son Dakika
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49 ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46 Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
09:07 Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06 İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55 Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41 Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33 Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti
08:26 İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
08:23 10 İlde Sibergöz-19 Operasyon! 33 Şüpheli Yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 10:09:13. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da depremde torunuyla enkaz altında kalan yaşlı kadının acısı dinmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement