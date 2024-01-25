 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatay'da depremden sonra evden çıkmayan kişi kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da depremden sonra evden çıkmayan kişi kayboldu

Hatay'da depremin ardından aylarca evden çıkmayan bir kişi kayboldu. Yakınları gelecek güzel haberi bekliyor.

Hatay\'da depremden sonra evden çıkmayan kişi kayboldu
25.01.2024 - 09:22,  Güncelleme: 09:28
Abone Ol

HATAY (İHA) – Hatay'da depremin ardından aylarca evden dışarı çıkmayan 54 yaşındaki Ayhan Demir, geçtiğimiz pazartesi günü evinden çıktıktan sonra sırra kadem bastı. Demir'in yakınları gelecek güzel haberi bekliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden Hatay'da birçok insanın hayatı olumsuz etkilendi. Antakya ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Ayhan Demir'in de asrın felaketinde iş yeri yıkıldı ve yakınları vefat etti. Deprem sonrası psikolojik olarak zor günler geçiren Demir, uzun bir süre evden çıkmayarak çevresiyle iletişim kurmadı. Demir, 22 Ocak Pazartesi günü ise evinden çıktıktan sonra sırra kadem bastı. Yanına cep telefonu, cüzdan ve para almayan Demir'den haber alamayan yakınları, gelecek güzel haberi bekliyor.

"Her zaman da söylüyordum 'Gel hava alalım, yürüyüş yapalım' diye ama dışarıya çıkmazdı"

Eşinin yanına para ve cüzdan almadan evden ayrıldığını belirten Yeliz Demir, "Pazartesi günü kahvaltısını etti, geldi oturdu. Oturduktan sonra ben mutfağa gittim, aramızda sadece kapı vardı. Burada kendisi yürüyüş yapıyordu, ben de oradaydım. Bir anda geldim buraya baktım Ayhan yok. Baktım demir kapı açık, dedim 'Kim açmış?' demir kapıyı. Çünkü kendi dışarıya çıkmaz. Hep içeride, kapalı yerde, öyle bir cesareti yok yani dışarıya çıksın. Her zaman da söylüyordum 'Gel hava alalım, yürüyüş yapalım' diye ama dışarıya çıkmazdı. Ama öyle birden bilmiyorum kafasına ne geldi, ne düşündü birden terlikle çıkmış. Bir de üzerinde mavi bir mont vardı. Yanında kimlik yok, para yok, hiçbir şey yok. Bilmiyorum nereye gider ama üç tane komşum görmüş. Sağlık ocağının o taraflara gitmiş. Ama nereye gitmiş, nasıl gitmiş kimse görmemiş. Evimiz ve dükkanımız yıkıldı, onun etkisi tabii ki var. Çünkü o içine kapanık birisiydi. 22 Ocak Pazartesi günü saat 10 civarıydı. Çıktım ilk çıktığı zaman koştum peşinden onu bulmak için ama maalesef bulamadım. Sokak sokak aradım. Bütün köyü aradım. Sordum soruşturdum maalesef gören yok. Sadece üç kişi görmüş, bir şey yapamamışlar. Ama kendisi giderken acele ediyor. Çok hızlı bir şekilde gidiyormuş. Ama neden böyle bir şey düşündüğünü hiç anlayamıyorum. Buradan çıktığı zaman durumu iyiydi. İşte kafasına ne geldi, ne düşündü bilemiyorum" diye konuştu.

"Yaklaşık 6 aydır evden çıkmıyordu, hava almaya dahi çıkmıyordu"

Haber alamadıkları babasını bulmak için kolluk kuvvetlerine başvurduklarını belirten kızı Zekiye Demir ise, "En büyük kızıyım. Şu an çok kötü durumdayız. Yani hiçbir şekilde babamıza ulaşamıyoruz. Ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Her yere baktık. Polisler her yeri arıyor, hiçbir şekilde bir sonuç yok. Çok mutsuzuz, ne yapacağımızı şu an hiç bilmiyoruz. Bekliyoruz, elimizden hiçbir şekilde bir şey gelmiyor. Yaklaşık 6 aydır evden çıkmıyordu, hava almaya dahi çıkmıyordu. Birden böyle çıkıp gitmesi çok tuhaf geliyor. Babamın gidebileceği herhangi bir yer var mı bilmiyoruz" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ayhan Demir, Hatay, Deprem, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da depremden sonra evden çıkmayan kişi kayboldu - Son Dakika


13:30
Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti
13:21
Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı
13:03
Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş
13:02
İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53
Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası

Son Dakika
13:30 Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkıyı söyledi hem dans etti
13:21 Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı
13:03 Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş
13:02 İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53 Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:46:12. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da depremden sonra evden çıkmayan kişi kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement