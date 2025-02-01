Hatay'da Depremzede Türkan Alaş'a Akülü Tekerlekli Sandalye - Son Dakika
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Hatay'da Depremzede Türkan Alaş'a Akülü Tekerlekli Sandalye

Hatay\'da Depremzede Türkan Alaş\'a Akülü Tekerlekli Sandalye

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depreminin ardından 36 saat enkaz altında kalan Türkan Alaş'a akülü tekerlekli sandalye hediye ederek yaşamını kolaylaştırdı. Belediye, engelli bireylere yönelik sağlık ve sosyal hizmet desteklerine devam ediyor.

01.02.2025 14:35  Güncelleme: 14:39
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Hatay'da enkazdan 36 saat sonra çıkarılan ve beli tutmayan Türkan Alaş'ın hayatı büyükşehir belediyesi tarafından hediye edilen akülü tekerlekli sandalye kolaylaştı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yaptığı çalışmalarla engelli vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını giderecek ve sosyal hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam ediyor. HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından engelli bireylere yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında 8 manuel ve 3 adet de akülü olmak üzere toplamda 11 adet tekerlekli sandalye sahiplerine teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi Abdurrahman Melek Konteyner Kent'te yaşayan Türkan Alaş'ın zorlu yaşam mücadelesinde tekerlekli sandalyesiyle destek buldu.

6 Şubat depreminde 36 saat enkaz altında kaldığını ileten anne Türkan Alaş, "Elim kırık ve belim tutmuyor. Sağ bacağıma mutasyon oldu. Protez kullanıyorum. Çok kısıtlandım. 7 yaşında da bir kızım var. Onunla ortak hiçbir şey yapamıyorum. Herhangi bir isteğini karşılayamıyorum. O yüzden tekerlekli sandalye talebim olmuştu. Bu, kızım ve benim için çok büyük bir avantaj olacak. Emeği geçen herkese özellikle de Başkanımız Mehmet Öntürk'e çok teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Depremzede Türkan Alaş'a Akülü Tekerlekli Sandalye - Son Dakika

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