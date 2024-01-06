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Hatay'da bir berber depremzede vatandaşları ücretsiz tıraş ediyor - Son Dakika
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Hatay'da bir berber depremzede vatandaşları ücretsiz tıraş ediyor

Hatay'da Turunçlu Mahallesinde yaşayan Emircan Turunç, depremzedelere yönelik ücretsiz berberlik hizmeti sunuyor. Mayıs ayından bu yana devam eden hizmet, halk tarafından büyük takdir topluyor. Mahalle sakinleri uygulamadan çok memnun olduklarını belirtti.

Hatay\'da bir berber depremzede vatandaşları ücretsiz tıraş ediyor
06.01.2024 - 09:00,
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Hatay'da bir berber depremzede vatandaşları ücretsiz tıraş ediyor.

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin ardından Hatay'da Turunçlu Mahallesinde yaşayan Emircan Turunç, depremzedelere yönelik ücretsiz berberlik hizmeti sunuyor. Mayıs ayından bu yana devam eden hizmet, halk tarafından büyük takdir topluyor.

Depremden sonra hayır yapmak için böyle bir karar aldığını anlatan Turunç, "Mayıs ayından bu yana ücretsiz tıraş yapıyoruz. İlk başta konteynerimizin yanında zeytin ağaçlarının altında açmıştık. Yağmur yağma sıkıntısı falan oldu, ondan sonra burayı açmaya karar verdik. Hem daha rahat oldu, hem de istek yoğundu. Mahalleli daha iyi karşılıyor. Parası olmayanlar da, durumu yetmeyenler de geliyor. Onlar için de daha iyi oldu. Ben çok memnunum, hatta insanlara yardım ettiğim için daha da mutluyum" dedi.

Uygulamadan çok memnun olduklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Hikmet Kapı, "Allah razı olsun bu uygulamadan çok memnunuz. Allah yeğenimize ne muradı varsa versin. Gerçekten büyük bir faaliyet. Böyle kişiler zor ele geçer. Biz mahalle olarak memnunuz. Buraya üçüncü gelişim. Artık hep buraya geliyoruz" diye konuştu.

Mehmet Sürmeli ise "Allah razı olsun çok memnunuz. Bizim mahalleye yardımcı oluyor. Çok güzel oluyor. Bütün mahalle buraya geliyor. İsteriz ki bütün insanlar böyle olsun. Yardımlaşma güzel bir şey" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hatay'da bir berber depremzede vatandaşları ücretsiz tıraş ediyor - Son Dakika
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