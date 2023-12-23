Hatay\'da depremzedelere konut teslimi başlıyor

Dış cephe mantolamalarının bitmesiyle vatandaşları cezbeden afet konutlarının teslimine yeni yılla birlikte başlanacak

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, "Evlerimiz bitme noktasında, yıkıldık ama devletimizin ve milletimizin gücünü gördük"

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da TOKİ tarafından inşaatı devam eden 31 bin 654 konutun teslimine yılbaşı itibariyle başlanacak ve Şubat ayı sonuna kadar 6 bin 416 konut teslim edilecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da yuvaları yıkılan vatandaşların evlerine kavuşmaları bir an önce kavuşabilmeleri için çalışmalara asrın felaketinin hemen ardından başlanmıştı. Hatay'da Toplum Konut İdaresi tarafından ihale edilen 31 bin 654 konutun yapım çalışmalarına başlanıldı. Yapım çalışmaları devam eden konutların teslimine yeni yılla birlikte başlanacak ve Şubat ayı sonuna kadar 6 bin 416 konutun anahtarı afetzede vatandaşlara teslim edilecek. Asrın felaketinin yerle bir ettiği Kırıkhan ilçesinde de afet konutlarının yaklaşık 500'ü yılbaşı itibariyle vatandaşlara teslim edilecek. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'da afet konutlarını gezerek, örnek dairede incelemelerde bulundu.

"Evlerimiz bitme noktasında, yıkıldık ama devletimizin ve milletimizin gücünü gördük"

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, ekiplerin afetzede vatandaşlara evlerini teslim edebilmeleri adına yürüttükleri çalışmaların örnek niteliğinde olduğunu belirterek "Göründüğü bu katlar yaklaşık 2 günde 1 çıkılıyor. Bu dünyaya örnek olacak bir çalışma. Biz günlük olarak yerinde incelemelerimizi yapıyoruz. Sayın Valimizle, kaymakamımızla beraber gelip incelemeler, yapıyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi eksikler, gedikler çok şükür en aza inmiş durumda. Bir yandan da alt yapı çalışmaları süratle devam ediyor. Doğalgaz hattımızda belli bir noktaya gelmiş ve şimdi biten TOKİ konutlarının önüne geldi. Bir yandan burada içme suyu deposunun inşaatı devam etmekte. Yani burası yaşanılabilir, modern eskisinden daha güçlü bir Kırıkhan olacak. Arkamda gördüğünüz pırıl pırıl binalarda bunların ibareleri. Evlerimiz bitme noktasında, yıkıldık ama devletimizin ve milletimizin gücünü gördük. Buda bizi çok mutlu ediyor. Bizler başta sayın Cumhurbaşkanımıza bu manada çok güveniyoruz. Rabbim nasip ederse verilen sözler verilen tarihler içerisinde yerine getirilecek" dedi.

"Ocak ayında 24 blok, toplamda 500 daireyi TOKİ'nin destekleriyle teslim edeceğiz"

Yüklenici firma proje müdürü olarak görev alan Mustafa Tekin, Ocak ayı içerisinde 24 bloktan oluşan yaklaşık 500 daireyi TOKİ öncülüğünde teslim etmeyi planladıklarını belirterek "Burada firma olarak 830 konut yapıyoruz. Artı olarak da 6 kapıcı dairemiz var. Şuanda 24 bloğumuz bitmek üzere, devam eden 16 bloğumuzun da kabası bitti ince işleri devam ediyor. Rabbim nasip ederse Ocak ayında 24 blok, toplamda 500 daireyi TOKİ'nin destekleriyle teslim edeceğiz. Şuan örnek dairemiz hazır durumda" ifadelerini kullandı.