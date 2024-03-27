Hatay\'da Depremzedelere Ücretsiz Hizmet Verecek Merkez Açıldı

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Depremin vurduğu Hatay'da afetzede vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek olan fizik tedavi ve psikososyal destek merkezi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve YSYD İnsani Yardım Derneği iş birliğinde açıldı.

Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'da binlerce insanın hayatı olumsuz etkilenmişti. Depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdüren Hatay Büyükşehir Belediyesi, YSYD İnsani Yardım Derneği'yle iş birliği içerisinde Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde Fizik Tedavi ve Psikososyal Destek Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Afetzede vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek merkezin açılışını HBB Başkanı Lütfü Savaş gerçekleştirdi.

Açılışı gerçekleştirilen merkezin vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini belirten Başkan Savaş, "Öncelikle iş birliği yaptığımız sivil toplum örgütü paydaşlarımıza ve Serinyol Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifine teşekkürlerimi iletiyorum. Kiralayıp tadilatını yaptığımız bu merkez, psikolojik ve fiziksel anlamda tedaviye ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verecek. Gerekli tedavilerin yanı sıra ilaç ve protez desteği de verilecek. Merkezimizden hizmet alacak hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Yakın zamanda ise kardeş yabancı şehirlerimizden gelen yardımlarla EXPO civarında yeni bir fiziksel ve psikolojik destek merkezi de açacağız" dedi.

Fizik Tedavi ve Psikososyal Destek Merkezi'nin hizmetlerinden faydalanmaya başlayan vatandaşlar da teşekkürlerini dile getirdiler.

En az 4 FTR uzmanıyla hizmet verecek olan merkezde engelli ve engellilik riski altındaki kişilere yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon desteği, pozisyonlama ve doğru müdahale eğitimleri, önleyici halk sağlığı hizmetlerinden tüm vatandaşlar ücretsiz faydalanacak. Ayrıca merkezde engelli kişilerin iyileşme sürecini destekleyecek medikal cihaz temini ve hibesi de yapılacak. Vatandaşlar; kadın ve erkeklerin muayene odalarının ayrı olduğu merkezde alanda uzman personeller tarafından hizmet alacak. - HATAY