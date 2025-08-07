Hatay'da Devrim Saf Tragedyası - Son Dakika
Hatay'da Devrim Saf Tragedyası

07.08.2025 09:54
4 çocuk annesi Devrim Saf, kayınbiraderi tarafından öldürüldü. Eşini 21 yıl önce kaybetmişti.

Hatay'da kayınbiraderi tarafından öldürülen 4 çocuk annesi Devrim Saf'ın kazada vefat eden eşinin ardından 21 yıldır evlatlarına hem annelik, hem de babalık yaptığı ortaya çıktı. Canice öldürülen kadının evladı Ramadan Saf, annesini öldürdükten sonra intihar eden Ferhat Saf ile herhangi bir miras kavgalarının olmadığını ve cinnet sonrası olayın yaşandığını söyledi.
Olay, Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan ve 4 çocuk annesi olan 47 yaşındaki Devrim Saf, kayınbiraderi olan 48 yaşındaki Ferhat Saf tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Yengesini öldüren Ferhat Saf, aynı tüfekle intihar etti. Acı olayda kayınbiraderi tarafından öldürülen talihsiz kadının eşinin 21 yıl önce Suudi Arabistan'da trafik kazasında öldüğü ve 4 çocuğuna hem annelik hem de babalık yaptığı gerçeği ortaya çıktı. Annesinin deniz kenarında küçük bahçeli bir evde oturma hayali olduğunu anlatan Ramadan Saf, ablalarıyla birlikte anne ve babasını gururlandırmak için elinde geleni yapacaklarını söyledi.
"İçeriden bir ses geldi, ben ne olduğunu anlayamadan annem direkt başı omzuna düştü"
Annesiyle kahvaltı yapmak için beklediği esnada silah sesiyle ne olduğunu anlamadan annesi vurulan oğlu Ramadan Saf, "Annem bir cenazeden sabah 10.30 sularında eve geldi. Hava güzel olduğu için dışarıda kahvaltı yaptık. Annemle hızlı bir şekilde sofrayı hazırlarken eğlenceli sohbet ediyorduk. İçeriden bir ses geldi. Ben ne olduğunu anlayamadan annem direkt başı omzuna düştü. Silah sesi olduğunu anlayamadım, ayağa kalkıp çığlık atmaya başladım. Yardım için yol tarafına çıkarken sol tarafıma döndüğümde Ferhat Saf'ın silahla oynadığını gördüm. Komşuları çağırdım. Hemen annemin yanına geri döndüm, o esnada ablam gelip ilk müdahaleyi yapmıştı. Kurşun annemin sağından girmişti ve kan kaybediyordu. Ambulans gelip hastaneye götürdüler. Hastanede müdahale ederken 5 defa hayata döndü. Çünkü annem çok güçlü kadındı ama en sonunda hayata tutunamayarak vefat etti. Ferhat Saf, silahı yere doğru koymuştu sonra ateş etme sesi gelmişti. O kendini çene altından vurmuş" dedi.
Babasının 2005 yılında trafik kazası geçirdiğini ve 21 yıldır annesinin kendisi ve 3 kardeşini kendi imkanlarıyla büyüttüğünü söyleyen Ramadan Saf, "Benim annem 4 çocuğu tek başına büyüttü. Annem, hayatınızda görüp görebileceğiniz en dayanaklı, güçlü ve melek gibi kadındı. Herkesle gerçekten iyi anlaşırdı. Annemin babamdan sonra tek bir isteği vardı ve oda bizleri okutmaktı. Annem o yüzden hepimiz okuyacaksınız diye üzerimize titrerdi ve okumamızı çok istiyordu. Annemin hayali ise; oturduğu evden taşınıp deniz kenarında küçük bahçeli bir evde oturmak istiyordu. Biz gerçekten tam anlamıyla bütün zorlukları aşmıştık ve birbirimize kenetlendiğimiz zamandı ama annem yaşayamadı. Biz annemizin hayalini gerçekleştirmek ve gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız. Babam 21 yıl önce 2005'te Arabistan'da trafik kazasında vefat etti. Annem miras yüzünden ölmedi. Ortada miras yok ve miras kavgası da yoktu. Ortada birkaç mal vardı ama onun kavgası hiçbir zaman olmadı. Annemde hiçbir zaman istemiyordu. Miras konusunda çıkan haberler asılsızdır. Ben ve ablalarım acınacak bir durumda değiliz. Annem gerçekten 4 çocuğunu kendisinden ödün vererek büyüttü. Herkes bilir ki annem, melek gibi bir kadındı. Annem son zamanlarında bizimle gurur duyduğunu hep dile getiriyordu" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

hatay

