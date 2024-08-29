Hatay'da doğum sonrası fotoğraf skandalı

Yerel

Hatay'da doğum sonrası kendisinin ve ikiz evlatlarının fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan doktor hakkında şikayetçi olan İlknur Dolğun, rızasız ve uygunsuz bir şekilde çekilen fotoğraflar sonrası adaletin yerini bulmasını istiyor.

Asrın felaketi sonrası 28 Şubat 2023 tarihinde ikiz evlatlarının doğumu için Reyhanlı ilçesinde bulunan Özel Reyhanlı MMT Amerikan Hastanesi'nde doğum yapan İlknur Dolğun, evlatlarını sağlıkla dünyaya getirdi. Doğan ikiz bebekleri; Çınar Deniz ve Ömer Asaf ile birlikte 4 evlat sahibi olan 29 yaşındaki İlknur ve 38 yaşındaki Erdal Dolğun çifti, hayatının şokunuysa doğumu yaptıran doktorun yaptığı sosyal medya paylaşımıyla yaşadı. Özel Reyhanlı MMT Amerikan Hastanesi'nde görevli doğumu gerçekleştiren doktor, doğumun ardından anne ve ikiz evlatlarının fotoğrafını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Gündelik hayatında başörtüsü takan annenin saçlarının açık olarak ve yeni doğmuş bebeklerinin yüzlerinin de net bir şekilde paylaşıldığı fotoğraf, akrabalar tarafından fark edildi. Durumdan akrabaları aracılığıyla haberdar olan İlknur ve Erdal çifti, doktor tarafından çekilen ve sosyal medyada doktorun şahsi hesabında rıza dışı paylaşılan fotoğrafla adeta şok yaşadı. İzinsiz bir şekilde evlatlarının ve kendinin fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan anne İlknur Dolğun, durumu yargıya taşıdı. Cumhuriyet Savcısı suçun işlendiğine ilişkin şüpheyi yeterli buldu ve iddianamesinde doktorun kamu adına cezalandırılmasını mahkemeden talep etti. Mağdur Dolğun çifti, kendilerinin yaşadıklarını başkalarının yaşamaması için devam eden davada çıkacak kararın örnek niteliği taşıyacağına inanıyor.

"Kendi canımla cebelleşirken benim fotoğrafımı çekip atmış"

Yapılan paylaşım sonrası üzüntü yaşadığını ve psikolojik olarak etkilendiğini belirten anne İlknur Dolğun, "İkiz bebeklerim oldu, doğum yaptım. Fotoğrafımı çekmişler, sosyal medyaya atmışlar. Benim sosyal medya hesabım yoktur. Akrabalarımız bana fotoğrafımı atıyor. Benim paylaşımlardan haberim olmadığını söyledim. Kendi canımla cebelleşirken benim fotoğrafımı çekip atmış. Ben kesinlikle imza atmadım, fotoğraf paylaşılmasına da iznim yoktu. Çok üzüldüm, ben başörtülü birisiyim. Eşimle tartıştım, sorun yaşadık. Bir hafta boyunca kendi canımla mücadele ederken bir de yaşananlara üzüldüm. Depremin ardından çok zor oldu. Psikolojik olarak çok etkilendim" dedi.

"Bizim rızamız, iznimiz dışında yapılan bir paylaşımdı"

Eşinin rızası dışında çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşan doktor hakkında şikayetçi olduklarını ve yaşananların yargıya taşındığını dile getiren Süleyman Erdal Dolğun, "Eşim depremin ardından doğum yapacaktı, hastane bulamadık. Reyhanlı'da bulunan özel MMT Amerikan Hastanesi'ni bulduk. Doğum için gitti, bizim haberimiz olmadan doktor; eşimin ve çocuklarımın fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış. Bizim rızamız, iznimiz dışında yapılan bir paylaşımdı. Mahkemeye taşıdık, şikayetçi olduk. Şu an da mahkeme devam ediyor. Benim eşim başörtülü, saçları açık bir şekilde ve çocuklarımın yüzü gözükür bir şekilde paylaşmış. Bu durumu kimse kabullenmez. Bizim örf ve adetlerimizde böyle şeyler uygun değil. Reklam amacıyla hastaların sosyal medyada paylaşılması normal mi" ifadelerini kullandı.

"Bana yüksek meblağ da para teklifinde bulundular ve ben kabul etmedim, adalete güveniyoruz"

Yaşananların hukuka, kişisel mahremiyet haklarına ve özelikle inancına uygun olmadığını dile getiren Dolğun, hastanenin yaşananlar sonrası kendilerine para teklif ettiğini iddia ederek "Doktor beni aradı, benden özür diledi. 'Biz bu kadar büyüteceğinizi bilmiyorduk' dedi. Kendisi için böyle şeyler normal gelebilir ama bizde bu konu önemli ve mahremimizi, canımızı teslim ediyoruz. Onlar açık, saçık bir şekilde fotoğraf çekmişler ve instagramda paylaşmışlar. Çok fazla da takipçisi var, reklam yapıyor, bizim haberim yoktu. Yapılan doğru değil. Bizimle iletişime geçtiler, bana tanıdığım olan birini gönderdiler. Bana yüksek meblağ da para teklifinde bulundular ve ben kabul etmedim, cezalandırılmasını istedim, adalete güveniyoruz. Amacımız, bize yapılanın başka birine yapılmaması. Sadece reklam amacıyla eşinin ve çocuklarının fotoğrafının rıza dışı paylaşılmasını kendisi ister mi doktora da sormak isterim. Ben istemiyorum ama benim başıma geldi" şeklinde konuştu.

Olayın gerçekleştiği Özel Reyhanlı MMT Amerikan Hastanesi konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. - HATAY