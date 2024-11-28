Hatay\'da Ekonomik Kriz ve Tarım Sorunları

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Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay, 6 Şubat depremlerinin ardından ekonomik zorluklarla karşı karşıya. Tarım bölgesi olmasına rağmen sebze-meyve fiyatları giderek artıyor, taneyle domates ve salatalık satılıyor. Bir pazarcı, "çocuklarım aç" diye ailelerin tezgaha geldiğini söyleyerek, "Bizim de gücümüz yok artık. Bu halkın sesini duysunlar artık" dedi. Defne Ziraat Oda Başkanı Sedat Duran, toz ve asbest nedeniyle toprak ve suyun kirlendiğin için üretimin durma noktasına geldiğini, bunun da fiyata yansıdığına dikkat çekti.

Hatay'da pazar esnafı ve vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na hayat pahalılığından dert yandı.

Eşi ve kızıyla pazarda sebze satan pazarcı, "Çamurda geziyoruz, insanlar dışarıda yatıyor hala. Bazı aileler sabahtan geliyor 'çocuklarım aç' diyor. Poşeti uzatıyoruz, sırtımızı dönüyoruz ki doldursun. Biz nereye kadar zaten bizim gücümüz yok. Sesimizi, bu halkı duyun artık. Bu bir zincirleme. Komisyoncu yevmiyemi çıkaramıyorum diyor. Oturup ekonomiyi bir şekilde toparlamamız lazım. Bu baştakilerin sorunu bizim değil. Biz halkız ben çocuğuma istediğimi alamayacaksam. Benim kızım bu saate kadar benimle tezgahta. Ders çalışması lazım ama mecburen bizimle kalıyor. Bu saat oldu hala tezgahım dolu, satış yapamadım. Taneyle domates alıyor insanlar. Ben eşim çocuğum buradayız ama yevmiyemizi bile çıkaramıyoruz. İnsanların alım gücü düştü bir de düzenli gelirleri yok" diye konuştu.

"50 kuruşa aldığım ekmeği 10 TL'ye alıyorum"

Bir başka pazarcı ise önceden insanların 4-5 kilo,şimdi ise yarım kiloyu zor aldığını, deprem sonrası alım güçleri kalmadığına dikkat çekti. Gıdanın çok pahalılaştığının altını çizen pazarcı, "Ekonomi gittikçe daha kötüye gidiyor. 50 kuruşa aldığım ekmeği şu an 10 TL'ye alıyorum, nasıl olacak? 50 kuruşa alınan domatesi şu a 60 TL'ye alıyorum" ifadelerini kullandı.

"Herkesin cenazesi var kimse ekim yapamıyor"

Hataylı bir yurttaş ise, "Herkes zor durumda ama yaşıyoruz. Ben rahatsız olduğum halde çalışıyorum. Çocuklarım için mecburum. Depremden sonra fiyatlar çok değişti. Domates 3-4 TL'ye verirdik şimdi en ucuz domates 50 TL. Salatalık 35-50 TL. Millet çalışıyor ama zor durumda tabi. Ekimler durmuş şu an. Köylerde patlıcan, kabak, yeşillik yetişirdi şimdi köylerde fazla bir şey ekilmiyor. Herkesin cenazesi, ölüsü, acısı var. Kimsenin eli bir şeyler yapmaya uzanmıyor. Her evden cenaze çıktı. Kimse ekmiyor" dedi.

Defne Ziraat Odası Başkanı: Geçen sene toz etkilemedi ama bu sene çıkıyor

Defne Ziraat Odası Başkanı Sedat Duran, son üç yıldır Hatay'da tarımın çok zarar gördüğünü, ekonomik kriz, mevsim normallerinin değişmesi, insanların tarım yaptıkları bahçelere konteyner koyarak barınma ihtiyacını karşılamasıyla ekimlerin ciddi oranda azaldığının altını çizdi.

Hatay'da yaşanan tarım krizinin tüm Türkiye'yi etkileyeceğini belirten Duran, "Hatay bir tarım şehri ama insanların hala en temel hakkı olan barınma sorunu çözülmedi. Şehirde yaşayan evi yıkılan birçok kişi konteynerini bahçesine, tarlasına koydu. Bu sefer de ekim durdu. Bir şey ne kadar üretilirse, bol olursa fiyatı da düşer. Hatay'da ekim yok. Şehir çok tozlu. Su kaynakları, topraklar kirlendi. Şu an zeytin toplama zamanı. Kimse zeytinden memnun değil. Geçen sene toz etkilemedi ama bu sene çıkıyor. Zeytinyağının asit seviyesi çok yüksek bu da kaliteyi düşürüyor. Hatay zeytin yağından da kazanamayacak artık" şeklinde konuştu.