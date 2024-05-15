Hatay'da Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi inşaatı tamamlanıyor - Son Dakika
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Hatay'da Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi inşaatı tamamlanıyor

Hatay\'da Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi inşaatı tamamlanıyor

Hatay'da inşa edilmeye başlanan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi, fiziksel engelli vatandaşların hayatına sosyal ve fiziksel anlamda büyük katkı sağlayacak. Merkezin Haziran ayında açılması planlanıyor.

15.05.2024 20:00
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Deprem sonrası engelli birey sayısının arttığı Hatay'da inşa edilmeye başlanan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde sona gelindi. Haziran ayında açılması planlanan merkez, fiziksel engelli vatandaşların hayatına sosyal ve fiziksel anlamda büyük katkı sağlayacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce insan vefat etmiş ve çok sayıda vatandaş uzuv kaybı yaşamıştı. Depremin etkisiyle engelli birey sayısının arttığı Hatay'da fiziksel engelli bireyler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hizmet veren Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi mevkiine inşa edilen Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi inşaatında sona gelindi. Engelli bireylerin fiziksel ve sosyal anlamda hayatlarına etki edecek projenin Haziran ayında tamamlanması planlanıyor.

DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu, deprem bölgesinin yeniden ihyası için çok sayıda projenin hayata geçirildiğini belirterek, "Deprem sonrası sosyal ve ekonomik hayatın yeniden ihya sürecine yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda bölgesel kalkınma odaklı Afet Eylem Programı çerçevesinde çeşitli projeler üretiliyor. Deprem bölgemizdeki 5 kalkınma ajansımızın marifetiyle bu projeler hayata geçiriliyor. Biz de Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı olarak deprem sonrası yeniden ihya sürecine yönelik çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz. Bunların bir kısmını tamamladık bir kısmı hala devam ediyor. Hala planlanan projelerimiz de var. Bunlar arasında yer alan Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik projesiyle depremde uzuvlarını kaybetmiş, ampute olmuş vatandaşlarımızın fiziksel ve mental ihtiyaçlarını karşılayacakları bir merkezin oluşturulmasını hedeflemekteyiz. Bu merkezin oluşumunda Bakanlığımızın yanı sıra Hatay Valiliğimiz, Fiziksel Engelliler Vakfımız ve Mustafa Kemal Üniversitemiz ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Şu anda çalışmalar yüzde 85-90 oranında tamamlanmış durumda. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının hemen akabinde tefrişat çalışmalarıyla beraber önümüzdeki 1 ya da 2 ay içerisinde bu merkezi hizmete almayı planlıyoruz" dedi.

Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin faaliyete başlamasıyla engelli bireylerin hayatına sosyal anlamda destek olacak bir merkez olacağını belirten Alibekiroğlu, "Bu merkezin içerisinde protez ve ortez üretim atölyesi olacak. Aynı zamanda protez ve ortez kullanımıyla ilgili eğitimler verilecek. Sadece fiziksel olarak protez ve ortez ihtiyaçlarının karşılandığı değil, aynı zamanda sosyal hayata entegrasyonlarıyla ilgili çok sayıda çalışma atölyesi ve sosyal alanın olduğu bir merkez kurulacak" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi inşaatı tamamlanıyor - Son Dakika

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