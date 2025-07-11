Hatay\'da \'Evde Saç Kesim\' Projesi Başarıyla Uygulanıyor

Hatay'da hayata geçirilen "Evde Saç Kesim" projesi kapsamında özel bireyler ve bakıma muhtaç vatandaşların saç kesimleri, evlerinden çıkmalarına gerek kalmadan belediye ekipleri tarafından yapılıyor.

Arsuz Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında "Evde Saç Kesim" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında; Pirinçlik Mahallesi'nde özel bireyler ve bakıma muhtaç vatandaşların saç kesimleri evlerinde yapıldı. Saç tıraşları ve bakımları yapılan vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkürlerini dile getirdiler.

"Bahçemde tıraş oldum, çok mutlu oldum"

Proje sayesinde evinde saç kesimi hizmeti alan 77 yaşındaki Hasan Özer, memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi, "Sağlık problemlerim var, dışarı çıkamıyorum. Bir anda berber geldiğinde şaşırdım. Geldiler, oturdular ve tıraş oldum. Çok mutlu oldum. Allah razı olsun belediyeden, başkanımızdan ve bu hizmette emeği geçen herkesten. Çünkü benim İskenderun'a gidip berber bulmam mümkün değil. Şimdi kendi evimin bahçesinde, gölgede tıraş olmak çok büyük bir hizmet" şeklinde konuştu.

"Arabamız yok, bir yere gitmemiz gerektiğinde el arabasıyla gidiyoruz"

Evine gelen kuaför hizmetinden dolayı duygularını ifade eden 70 yaşındaki Nazire Çalışır, araçları olmadığını için kuaföre el arabasıyla gittiklerini belirterek "İlk defa böyle bir hizmetle karşılaştım, çok şaşırdım ve çok memnun oldum. Başkanımıza çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Yürüme zorluğu yaşıyorum, eşim de rahatsız. Arabamız yok, bir yere gitmemiz gerektiğinde el arabasıyla gidiyoruz. Bu hizmet bizim için büyük bir kolaylık oldu. Rabbim böyle güzel insanları başımızdan eksik etmesin" dedi.

58 yaşındaki Şerife Çalışır ise projeyi memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Ben de rahatsızım, çok fazla yürüyemiyorum. Böyle bir hizmet ilk kez geldi, çok mutlu oldum. Allah, Arsuz Belediye Başkanımızdan razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Pirinçlik Mahallesi Muhtarı Samiddin Güler, mahallelerinin pilot bölge olduğunu belirterek "Mahallemizde yaşlı, özel birey ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız bulunuyor. Belediye Başkanımız Sayın Sami Üstün, Pirinçlik Mahallesi'ni pilot bölge olarak seçtiklerini belirtti. Hem erkek berberleri hem de kadın kuaförleri göndererek vatandaşlarımıza hizmet sağladılar. Mahallem adına kendisine ve emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum" ifade etti. - HATAY