Hatay'da Gazilere ve Şehit Ailelerine Devlet Övünç Madalyası Takdim Edildi - Son Dakika
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Hatay'da Gazilere ve Şehit Ailelerine Devlet Övünç Madalyası Takdim Edildi

Hatay\'da Gazilere ve Şehit Ailelerine Devlet Övünç Madalyası Takdim Edildi

Hatay'da düzenlenen törende, gazilere ve şehit ailelerine 21 devlet övünç madalyası takdim edildi. Törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve HBB Başkanı Mehmet Öntürk katıldı. Vali Masatlı, konuşmasında kahramanların fedakarlıklarına dikkat çekerek, tarih boyunca vatanın korunması için yapılan mücadeleleri vurguladı. Törende, gazilerin öz geçmişleri ve fotoğraflarının yer aldığı slayt gösterimi de yapıldı.

18.03.2025 18:02
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Hatay'da düzenlenen törenle gazilere ve şehit ailelerine 21 devlet övünç madalyasının takdimi yapıldı.

Hatay Valiliği tarafından Antakya Kaymakamlığı Konferans salonunda düzenlenen törene; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, HBB Başkanı Mehmet Öntürk, şehit aileleri, gazi ve yakınlarının katıldı. Vatan kahramanlarına olan saygı ve minnettarlık duygularının dile getirilerek dualar edildiği törende, kahramanların öz geçmişlerinin ve fotoğraflarının yer aldığı slayt gösterimi yapıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı törende yaptığı konuşmada, "Tarih boyunca bu topraklarda istiklal ve istikbalimizi korumak için mücadele ettik. Bugün burada isimlerini andığımız kahramanlarımız, işte bu kadim mücadelenin birer şeref timsalleridir" diyerek gazilerin fedakarlıklarına vurgu yaptı.

Tören sonunda, protokol üyeleri tarafından gazilere devlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Gazilere ve Şehit Ailelerine Devlet Övünç Madalyası Takdim Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Gazilere ve Şehit Ailelerine Devlet Övünç Madalyası Takdim Edildi - Son Dakika
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