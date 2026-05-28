Hatay\'da 600 öğrenci İmam Hatip Spor Oyunlarında ter döktü

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin spora yönlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öncü Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen "İmam Hatip Spor Oyunları" projesi gerçekleştirildi.

TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen organizasyonda geleneksel aba güreşi, masa tenisi, kros koşu, bilek güreşi ve dart branşlarında toplam 600 öğrenci mücadele etti. Öğrenciler, müsabakalar sayesinde hem eğitim öğretim döneminin stresini attı hem de kaynaşma fırsatı buldu.

Programda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, sporun yalnızca fiziksel gelişim değil aynı zamanda karakter gelişimi açısından da önemli olduğuna dikkat çekerek, "Spor, sadece beden sağlığı değildir; spor, karakterin terbiye edildiği bir mecradır" ifadelerini kullandı.

HBB Mehteran Takımı'nın mehter marşlarıyla başlayan organizasyon, 5 farklı branşta heyecan dolu müsabakalara sahne oldu. Dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi. - HATAY