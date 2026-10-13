Hatay'da kansere yenilen okul müdürü Yurtsever, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Hatay'da kansere yenilen okul müdürü Yurtsever, son yolculuğuna uğurlandı

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Hatay\'da kansere yenilen okul müdürü Yurtsever, son yolculuğuna uğurlandı
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Hatay'da kanser tedavisi gören 46 yaşındaki okul müdürü Murat Yurtsever, Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törenle uğurlandı. Törene Defne Kaymakamı, eğitim camiası, öğretmenler, öğrenciler ve ailesi katıldı.

Hatay'da kansere karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Murat Yurtsever, müdür olarak görev yaptığı Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kanser hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören 46 yaşındaki Murat Yurtsever, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Yurtsever için Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat, eğitim camiası, öğretmenler, öğrenciler ve Yurtsever'in ailesi katıldı.

Defne Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, "Ömrünü eğitime ve gençlerimizin geleceğine adayan Murat Hocamız, yetiştirdiği öğrenciler ve dokunduğu gönüllerde bıraktığı güzel izlerle daima hatırlanacaktır. Merhum müdürümüze Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hatay'da kansere yenilen okul müdürü Yurtsever, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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