Hatay'da Karpuz Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hatay'da Karpuz Hasadı Başladı

Hatay'ın bereketli topraklarında başlayan karpuz hasadıyla birlikte damak çatlatan lezzet tarladan 10 ile 15 TL arasında alıcı buluyor. Kavurucu sıcakların mevsim normallerinin üstünde gittiği bu günlerde üretici tarladaki karpuzları tek tek sararak sıcağa karşı korumaya aldı.

08.07.2024 08:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın bereketli topraklarında başlayan karpuz hasadıyla birlikte damak çatlatan lezzet tarladan 10 ile 15 TL arasında alıcı buluyor. Kavurucu sıcakların mevsim normallerinin üstünde gittiği bu günlerde üretici tarladaki karpuzları tek tek sararak sıcağa karşı korumaya aldı.

Depremin vurduğu Hatay'da yaralar üreterek ve emek vererek sarılmaya devam ediyor. Bereketli topraklarında birçok ürün yetişen Hatay'da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte damak çatlatan lezzetlerde sırasıyla hasat ediliyor. Arsuz ilçesi Kurtbağı Mahallesi'nde açık alanda yetiştirilen karpuzun hasadı başladı. Lezzetiyle damaklarda tat bırakan doğal karpuz, tarladan kilogramı 10 ile 15 TL arasında alıcı buluyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde gittiği bu günlerde Adana ve Diyarbakır'da çiftçinin ürünü ani sıcaklıkla birlikte zarar görmüştü. Kurtbağı Mahallesi'nde karpuz üreten Sezer Kala, mahsulün yanmaması için çözümü tek tek gazeteyle sarmakta buldu.

"Güneşin karpuzu yakmasını önlemek için gazeteyle önce denedim, sonra baktım faydasını gördüm"

Kurtbağı Mahallesi'nde hasat yapan Sezer Kala (34), karpuzları tek tek gazeteyle sararak sıcağa karşı önlem aldığını belirterek, "Hava sıcak ama mecbur hasadı yapmamız lazım çünkü bayağı bir emek var. Bu emeği heba edemeyiz. Karpuz olgunlaşma dönemine girdiğinde artık gücü meyveye verdiği için çalı biraz yetersiz kalıyor. Artık karpuz büyüdüğü için bazı karpuzlar açıkta kalıyor ve güneşe bakan yanları yakıyor. Güneşin karpuzu yakmasını önlemek için gazeteyle önce denedim, sonra baktım faydasını gördüm. Güneş yakmıyor sonra hepsini gazeteyle kapladım. Hararetli bir çalışmamız yok zaten yabancı da değiliz eş, dost ve akraba çalışıyor. 2 bin ve 3 bin TL yevmiye. Geçen yıllarda hepsini bir ekiyordum ama bu yıl farklı bir sistem uyguladım belli bir aralıklarla ektim 1 ay 20 gün arayla. Geçen hafta karpuz hasadına başladık, şu anda devam ediyoruz ve halen olgunlaşmakta olan daha da sonra ekilen karpuzumuz var. 6 -7 dönüm arazimiz. Karpuz yaklaşık 80 ila 90 günde ancak yetişir belki de daha da uzun sürebilir. Ben nisan ayında başladım ekmeye. Şu anda 10 ila 15 TL arasında tarladan satışım. Zaten kendi tezgahım var orada satıyorum kendi müşterilerime" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatay, Çiftçilik, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da Karpuz Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:58 Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı
08:37 A Milli Takımımız, yurda döndü A Milli Takımımız, yurda döndü
08:25 Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL’ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL'ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
01:39 Paris yangın yeri Sol ittifakın seçim zaferini kutlayan gruplar polisle çatıştı Paris yangın yeri! Sol ittifakın seçim zaferini kutlayan gruplar polisle çatıştı
22:03 Yüzlerce metre yüksekte asılı kalan adam feci şekilde yere çakıldı Yüzlerce metre yüksekte asılı kalan adam feci şekilde yere çakıldı
09:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesut Özil, Türkiye’de futbol okulu kuracak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesut Özil, Türkiye'de futbol okulu kuracak
08:41 Sevgi Katkıcı, Metin Akpınar’a açtığı babalık davasını kazandı Sevgi Katkıcı, Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazandı
08:03 Michy Batshuayi: Galatasaray’ın renklerini hep sevmişimdir Michy Batshuayi: Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir
07:47 Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi Merve Dinçkol’a evlilik teklifi etti Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi Merve Dinçkol'a evlilik teklifi etti
00:57 Sokak ortasındaki tartışmada kan aktı Polis kaçan şüphelinin peşinde Sokak ortasındaki tartışmada kan aktı! Polis kaçan şüphelinin peşinde
22:28 Özgür Özel, ’’Bir kere de biz giyelim’’ demişti Türk siyasetinin kazandıran ceketi bu sefer İmamoğlu’nun üzerinde Özgür Özel, ''Bir kere de biz giyelim'' demişti! Türk siyasetinin kazandıran ceketi bu sefer İmamoğlu'nun üzerinde
22:03 Batman’da şehrin göbeğinde apartman yandı Alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti Batman'da şehrin göbeğinde apartman yandı! Alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti
21:32 Fransa’da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı Fransa'da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar! İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı
20:31 Urla’da kız arkadaşıyla görüşmek için çağırdığı kişiyi tüfekle öldürdü Urla'da kız arkadaşıyla görüşmek için çağırdığı kişiyi tüfekle öldürdü
20:25 İstanbul’da korkunç son Bir anda yola atlayan adam, feci şekilde can verdi İstanbul'da korkunç son! Bir anda yola atlayan adam, feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 09:30:32. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Karpuz Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement