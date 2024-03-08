Hatay\'da Karton ve Plastik Atık Toplayan Anne Türkiye\'nin Takdirini Topladı

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HATAY (İHA) – Hatay'da sokak sokak gezerek karton ve plastik atık toplayan fedakar anne, üniversitede eğitim gören 2 evladını okutmak için verdiği çabayla Türkiye'nin takdirini topladı.

Depremin vurduğu Hatay'da yaşanan yıkım nedeniyle binlerce insanın hayatı olumsuz etkilenmişti. 6 Şubat depremlerinde en çok hayatı değişen ise kentin kadınları oldu. Şehrin kadınlarının çoğu eşlerini ve çocuklarını kaybetti. Asrın felaketine Antakya ilçesi Orhanlı Mahallesi'nde yakalanan 53 yaşındaki Semira Kartonoğlu, mücadele etmeyi seçenlerden oldu. Asrın felaketinden ailesiyle birlikte yara almadan kurtulan Kartonoğlu'nun eşi 1 buçuk yıl önce beyin kanaması geçirmesi nedeniyle konuşmakta ve çalışmakta güçlük çekiyor. Kocasının yerine de çalışan Semira Kartonoğlu, aile ekonomisine katkı sağlamak ve üniversitede okuyan 2 çocuğunu okutmak için gece gündüz karton ve plastik malzeme topluyor. Biri evli diğer ikisi üniversiteye giden toplamda 3 çocuğu olan Kartonoğlu, çocuklarının geleceği için yağmur çamur demeden emek veriyor. Yaptığı davranışla Türkiye'nin takdirini toplayan anne, hayat mücadelesiyle adeta erkeklere örnek oluyor.

"Bu desteklerden ve bize el uzattıkları için valiliğe ve kaymakamlığa çok teşekkür ediyorum"

Sokaklardan karton ve plastik toplayan fedakar anne Kartonoğlu, "Depremde çok zorluk çektik ve kötü günler geçirdik. Evim ağır hasar olduğu için yıkılıyor. Bana konteyner verecekler. Çok iyi yardım oldu. Para yardımında bulundular. Hatay Valiliğinden, kaymakamlıktan ve hayırseverlerden çok destek gördüm. Bu desteklerden ve bize el uzattıkları için valiliğe ve kaymakamlığa çok teşekkür ediyorum. Üniversite okuyan çocuklarıma destek oldular ve eğitimleri için burs verdiler" dedi.

"Kadınlar hayat mücadelelerine devam etmeliler"

Kadınların hayat mücadelesine devam etmeleri gerektiğini ifade eden Kartonoğlu, "Kadınlar her şeyi yapar. Kadınlar güçlüdür. Kadınlara değer vermeliyiz. Her şeyi başarabiliriz. Kadınlarımızın günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - HATAY