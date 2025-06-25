Hatay\'da Kırsal Afet Konutları Yükseliyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde deniz manzaralı kırsal afet konutları yükselmeye devam ediyor. Vali Masatlı, Tülek Mahallesi ve Avcılarsuyu Mahallesi'nde yapımı süren kırsal afet konutları projelerini yerinde inceledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da asrın felaketinin izleri siliniyor. Binaların yükselmesiyle kent merkezleri yeni bir görünüm kazanırken, kırsal da inşa edilen afet konutları da depremzede vatandaşlara yuva olmaya devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Arsuz ilçesi Tülek Mahallesi ve Avcılarsuyu Mahallesi'nde yapımı süren Akdeniz manzaralı kırsal afet konutları projelerini yerinde inceledi.

Afetlere dayanıklı ve modern yapılar olarak tasarlanan konutların, vatandaşların güvenli yaşam alanlarına kavuşması adına büyük önem taşıdığını belirten Vali Masatlı, çalışmalardaki son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve sahadaki gelişmeleri yakından takip etti.

Bölgedeki şantiyelerde; Tülek 2. etapta 40 konutun ve Avcılarsuyu kırsal afet konutlarında 34 konutun inşası sürüyor. - HATAY