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Hatay'da kontrollü olarak yıkılan 6 katlı bina cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Yerel

Hatay'da kontrollü olarak yıkılan 6 katlı bina cep telefonu kamerasına yansıdı

Hatay\'da kontrollü olarak yıkılan 6 katlı bina cep telefonu kamerasına yansıdı

Depremin vurduğu Hatay'da, asrın felaketinde ağır hasarlı olan bir binanın kontrollü olarak yıkılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yıkım esnasında herhangi bir sorun yaşanmazken, binanın tamamen yerle bir olduğu görüntülendi.

01.02.2024 09:00
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Depremin vurduğu Hatay'da kontrollü olarak iş makinasıyla yıkılan 6 katlı binanın yerle bir olma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'da asrın felaketinde çok sayıda bina yerle bir olmuş, binlerce binada hasar görmüştü. Kentte yürütülen çalışmalar neticesinde ağır hasarlı binaların yıkımında sona gelindi. Asrın felaketinin yıl dönümüne sayılı günler kalaysa mahkeme sürecindeki binaların durumları netlik kazanmaya devam ediyor. Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 6 katlı binada iş makinasıyla kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken binanın yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hatay'da kontrollü olarak yıkılan 6 katlı bina cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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