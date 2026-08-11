İtfaiyeciden kendini 1 saat uğraştıran yavru kediye yürek ısıtan karşılama
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde park halindeki aracın motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık kontrolünün ardından doğal yaşam alanına bırakılan kedi için itfaiye erinin 'uğraştırdın bizi minnoş, niye çıkmıyorsun' sözleri yürekleri ısıttı.
Hatay'da park halindeki aracın motor kısmına giren ve itfaiyenin 1 saati bulan çalışmasıyla kurtarılan kedi doğal yaşam alanına bırakıldı. Kediyi kurtaran itfaiye personelinin "1 saattir uğraştırdın bizi minnoş, niye çıkmıyorsun" sözleri yürekleri ısıttı.
Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde aracın motor kısmında mahsur kalan yavru kediyi fark eden vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giderek çalışma başlatan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kediyi 1 saati bulan çalışmayla kurtardı. Sağlık kontrolleri yapılan kedi doğal yaşam alanına bırakıldı. Kediyi 1 saatlik çalışmayla kurtaran itfaiye personelinin "uğraştırdın bizi minnoş, niye çıkmıyorsun" sözleri yürekleri ısıttı.
Son Dakika › Yerel › İtfaiyeciden kendini 1 saat uğraştıran yavru kediye yürek ısıtan karşılama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?