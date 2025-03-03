Hatay\'da Ramazan İftarı: Kardeşlik ve Bereket

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Hatay Büyükşehir Belediyesi, "Bu Sofrada Kardeşlik, Ramazan'da Bereket Var" anlayışıyla, rahmet ve bereket ayı Ramazan'ı, 15 ilçede kurulan iftar çadırlarında coşku ve huzur içinde kutluyor.

Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde kurulan iftar çadırı, Ramazan'a özgü etkinliklerle renklenirken katılımcılar, manevi bir yolculuğa çıkma fırsatı buldu.

HBB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının düzenlediği anlamlı etkinlikler arasında, tasavvuf müziğinin huzur veren melodileriyle kalplerde derin bir iz bırakıldı.

Alanı dolduran vatandaşlar, oruçlarını açtıktan sonra Yazar Senai Demirci'nin "Kur'an Bizim Neyimiz Olur?" başlıklı söyleşisi ise sözleriyle manevi bir ziyafete katılırken Ramazan ayının vazgeçilmezi meyan kökü şerbeti ile ağızlarını tatlandırdı.

HBB yetkilileri, Ramazan ayında bir araya gelen vatandaşların birlik ve beraberlik içinde iftar yapmasının, toplumda güçlü bir dayanışma duygusu oluşturduğunu belirterek bu tür etkinliklerin önemini vurguladılar. - HATAY