Hatay\'da şahit aileleri ve gaziler iftar sofrasında buluştu

Hatay Valiliği tarafından düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gaziler iftar sofrasında bir araya geldi.

İftar programı Defne ilçesinde bir otelde gerçekleşti. "Büyük Aile Sofrası" adı verilen iftar buluşmasına şehit aileleri ve gaziler aileleriyle birlikte katıldılar. Yoğun katılımla gerçekleşen iftarda Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi.

Şehitlerin fedakarlığı ve gazilerin cesaretinin bu toprakları vatan kıldığını hatırlatan Vali Mustafa Masatlı, Hatay'ı yeniden ayağa kaldırma gayretinin de bu bilinçle sürdürüldüğünü vurgulayarak "Başta Gazze olmak üzere zulüm altında hayat mücadelesi veren insanları, Doğu Türkistan'da kimliğini ve inancını muhafaza etmeye çalışan mazlumları ve dünyanın neresinde olursa olsun adalet bekleyen tüm insanları dualarımızda anıyoruz" dedi.

Rahmetle başlayan, mağfiretle derinleşen ve kurtuluşla taçlanan Ramazan-ı Şerif'in hayırlara vesile olmasını temenni eden Vali Masatlı, Hataylıların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Öntürk, iftar programında yaptığı konuşmasında bugün rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamamızın ezan dinmesin bayrak inmesin diye mücadele eden şehit ve gazilerin sayesinde olduğunu vurgulayarak "bu vatan her santimi kanla ıslanmış çok özel bir coğrafya. Tüm dünyanın gözü üzerinde ve onu korumak için gerektiğinde canımızı seve seve veririz. İşte bu millet böyle bir millet" dedi. - HATAY