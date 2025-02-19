Hatay\'da TIR\'a Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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HATAY'ın Belen ilçesinde emniyet şeridinde park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Alparslan Kara (46) hayatını kaybetti.

Sarımazı mevkiinde Alparslan Kara yönetimindeki 31 ALM 763 plakalı otomobil İskenderun istikametine seyir halinde giderken emniyet şeridinde park halinde bulunan 34 CVP 274 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği otomobil sürücü Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kara'nın cenazesi sıkıştığı otomobilden çıkartılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ufuk AKTUĞ-Kamera: İSKENDERUN,(Hatay),