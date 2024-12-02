Hatay\'da Tırın Dorsesi İkiye Bölündü

Yerel

Hatay'da saç taşıyan seyir halindeki tırın dorsesi ağırlıkla birlikte ikiye bölündü. Akıl almaz olayda yaralanan olmazken aracın ikiye ayrılan tırın dorsesi şaha kalktı.

İskenderun organize sanayi bölgesinden aldığı yükle yola çıkan saç yüklü IVECO marka 31 AHZ 107 plakalı tırın dorsesi D-91 karayolu Payas ilçesi mevkiinde seyir halindeyken ikiye ayrıldı. Olayda dorsenin arka kısmı havaya kalktı ve saç yola savruldu. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken akıl olmaz olay vatandaşlar tarafından ilginç karşılandı. Yolda trafik bir süre kontrollü olarak verilirken ikiye ayrılan dorsedeki saclar başka bir araca nakledildi. - HATAY