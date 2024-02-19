Hatay'da Vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a Destek Verdi - Son Dakika
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Yerel

Hatay'da Vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a Destek Verdi

Hatay\'da Vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş\'a Destek Verdi

Hatay'da vatandaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday tanıtım toplantısına çağrılmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a destek vermek için bir araya geldi. Başkan Savaş'a destek olmak isteyen Hataylı vatandaşlar, Antakya ilçesinde bulunan CHP İl Başkanlığı önünde bir araya geldi. Vatandaşlar, çeşitli sloganlarla Başkan Savaş'a destek verdiler.

19.02.2024 14:35  Güncelleme: 14:38
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Hatay'da vatandaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday tanıtım toplantısına çağrılmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a destek vermek için bir araya geldi.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler için CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Lütfü Savaş'ı aday göstermişti. Hatay'da 2 dönem büyükşehir belediye başkanlığı ve 1 dönemde Antakya belediye başkanlığı yapan Savaş'ın aday gösterilmesi depremzede vatandaşlar tarafından olumlu karşılanmıştı. Geçtiğimiz gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da düzenlediği aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yer almaması tartışmalara neden olmuştu. Başkan Savaş'a destek olmak isteyen Hataylı vatandaşlar, Antakya ilçesinde bulunan CHP İl Başkanlığı önünde bir araya geldi. Vatandaşlar, çeşitli sloganlarla Başkan Savaş'a destek verdiler.

"Lütfü Savaş gibi bir başkan Hatay'a gelmedi"

Başkan Lütfü Savaş için toplandıklarını söyleyen vatandaş Metin Açıkgöz, "Başkan Lütfü Savaş için toplandık. Böyle bir başkan Hatay'a gelmedi. Hatay'ı seven bir insandır. Başkan için gerekirse 1 hafta dururuz. Lütfü Başkanla yola devam edeceğiz. Başkanın her zaman arkasındayız" dedi.

"Başkan Lütfü Savaş ile yola devam edeceğiz"

Lütfü Savaş'ı sonuna kadar destekleyeceklerini ifade eden vatandaş Ali Gürbüz, "Lütfü Savaş için burada toplandık. Başkanı çok seviyoruz ve her zaman destekleyeceğiz. Başkanla yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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