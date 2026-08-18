Hatay'da Yeniden İmar Çalışmaları Havadan İncelendi - Son Dakika
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Hatay'da Yeniden İmar Çalışmaları Havadan İncelendi

Hatay\'da Yeniden İmar Çalışmaları Havadan İncelendi
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İbrahim Şenel ve yetkililer, Hatay'da devam eden inşa ve imar çalışmalarını havadan değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ve ilgili kurumların temsilcileriyle birlikte Hatay'da yürütülen ihya, inşa ve imar çalışmalarını havadan inceledi.

Gerçekleştirilen helikopter uçuşunda; 6 Şubat depremlerinin ardından kent genelinde yapımı devam eden yeni yaşam alanları, konut ve iş yeri projeleri, rezerv alanlar, ulaşım ve altyapı yatırımları ile kamu yatırımları değerlendirildi.

Hatay'da depremlerin ardından yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde yeni konutlar, iş yerleri, meydanlar, yollar ve sosyal donatı alanlarının yapımına devam edildiği belirtildi.

Yetkililer, kentte sürdürülen çalışmaların kurumlar arası koordinasyon içerisinde devam ettiğini ve Hatay'ın yeniden imar sürecinin kapsamlı şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA

İbrahim Şenel, Hatay, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da Yeniden İmar Çalışmaları Havadan İncelendi - Son Dakika

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