Hatay'dan Burdur'a gelen depremzede evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Hatay'dan Burdur'a gelen depremzede evinde ölü bulundu

03.03.2023 19:29

Hatay'dan Burdur'a gelen bir depremzede, evinde ölü bulundu.

Hatay'dan Burdur'a gelen bir depremzede, evinde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Burdur Merkez Özgür Mahallesi Halk Pazarı Caddesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatay'da ikamet eden Mehmet A., 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası eşi ve kızı ile birlikte Burdur'a gelerek, burada bir eve yerleştirildi. Bir haftadır Burdur'da yaşayan Mehmet A.'nın eşi ve kızı kontrol için Antalya'ya hastaneye gittikten sonra evde bulunan Mehmet A.'dan haber alamayınca ev sahibini arayarak yardım istedi. Ev sahibinin haber verdiği apartman yöneticisi eve gelip kontrol ettiğinde kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, balkondan girdikleri evde Mehmet A.nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının evde yaptığı incelemelerin ardından Mehmet A.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Burdur Merkez, Burdur, Hatay, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'dan Burdur'a gelen depremzede evinde ölü bulundu - Son Dakika

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