Hatay Devleti'nin ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen anıldı - Son Dakika
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Hatay Devleti'nin ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen anıldı

04.03.2022 00:57
Hatay Devleti'nin ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen anıldı

Hatay Devleti'nin ilk ve tek Cumhurbaşkanı merhum Tayfur Sökmen, ölümünün 42. yılında törenle anıldı.

Hatay Devleti'nin ilk ve tek Cumhurbaşkanı merhum Tayfur Sökmen, ölümünün 42. yılında törenle anıldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Atatürk ve Tayfur Sökmen anıtlarına çelenk bıraktı. Program daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Hatay Valiliği binası içerisinde düzenlenen programa, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile merhum Tayfur Sökmen'in ailesi ile davetliler katıldı.

Vali Doğan programda, merhum Tayfur Sökmen ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Atatürk ve silah arkadaşları Hatay davasına şahsi dava olarak baktıklarını ve 'benim özel davam' dediklerini ifade eden Doğan, "Geçen hafta başlayan Ukrayna- Rusya savaşının göz önüne aldığımızda, Suriye'nin ve Kuzey Irak'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti için ne kadar kıymetli ve doğal sınırları coğrafi sınırlarının üstesinde olduğunu ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Rusya'ya baktığımızda buralar belli bir yaşam alanım derken, Türkiye'nin yaşam alanının neresinden başladığı ve nerelerden başlaması gerektiği de çok önemli bir husustur. Gerçekten çok stratejik bir hamleyle Hatay'ın anavatana bağlanmasıyla bu gün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elini kolaylaştırmıştır" dedi.

Bugün Hatay'da farklı mezheplerden ve farklı dinlerden insanlarla birlikte yaşadıklarını ifade eden Vali Doğan şöyle devam etti:

"Hatay aslında Türkiye'nin bir özeti. Coğrafyasıyla da böyle, sosyal yapısıyla da böyle. Bu gün huzur içerisinde insanlar bir arada Hatay'da yaşayabiliyorsa, bu Hataylı insanların hoşgörüsü ve muhabbetiyle alakalıdır. Biz Hatay ilini bütün Ortadoğu coğrafyasıyla örnek gösteriyoruz. Eğer Ortadoğu'da sorunları çözmek isteyen birileri varsa Hatay'ı örnek alması lazım. Hatay'da ki sosyal yapının diğer coğrafyalara da örnek olabileceğini görmesi lazım."

Tayfur Sökmen'in torunu Mehmet Mursaloğlu da, "Hatay coğrafyası Akdeniz'in giriş kapısı niteliğini taşımasından dolayı ticari ve ulaşım noktalarından biri olmuştur. Bu jeopolitik ve stratejik konum Hatay'a kültürel ve ekonomik zenginliğin yanı sıra çeşitli denetimleri de beraberinde getirmiştir. Hatay üzerinde sinsi planları olanlara bizim cevabımız şu olmalıdır. Tayfur Sökmen ve silah arkadaşlarını bu şehrin anahtarını beraberinde götürmüşlerdir. Ölümünün 42. yılında Tayfur Sökmen ve silah arkadaşları ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu. - HATAY

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hatay Devleti'nin ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen anıldı - Son Dakika


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