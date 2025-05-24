Hatay Havalimanı 1 Ay Uçuşlara Kapatılıyor

Hatay'da depremde hasar gören ve kısa sürede yeniden hizmete açılan Hatay Havalimanı'nda iyileştirme çalışmaları kapsamında 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında 1 ay süreyle uçuşlara ara verilecek.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanmış ve kentteki bir çok yapı yerle bir olmuştu. Antakya ilçesinde bulunan Hatay Havalimanı'da depremde hasar görmüş ve kısa süren çalışmalarla yeniden yurt içi uçuşlara açılmıştı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, havalimanında devam eden iyileştirme çalışmalarını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

Asrın felaketi sonrası başlatılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Masatlı, "Literatüre görüntü değiştiren deprem ifadesini getiren bu felaketin ardından güçlü devletimiz ve necip milletimiz hiçbir dünya ülkesinde görülmemiş şekilde bir reaksiyon ile yaralarımızı sarmaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve riyasetinde Dünyanın En Büyük İhya, İnşa ve İmarını kapsayan iyileştirme operasyonunu 6 Şubat 2023'den beridir yürütmekteyiz. Asırların felaketinde malumlarınız üzere Hatay Havalimanımız da ciddi anlamda zarar aldı. Depremin ilk zamanlarında ilimize personel ve yardım sevkiyatı noktasında ekiplerimizin hummalı çalışmalarıyla uçuşlarımız devam etmişti. Ancak daha kapasiteli ve Hataylı hemşerilerimiz için daha konforlu uçuşların gerçekleştirilebilmesi adına 2023 yılı ekim ayında Hatay Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi işi ihale edildi ve Havalimanımızın eskisinden daha güçlü, eskisinden daha güzel ve daha kapasiteli çalışması adına çalışmalara başlandı. Bu mega proje; mevcut pistin yenilenmesinden yeni bir pistin inşasına, Yeni Paralel taksi yollarının yapımından apronun yenilenmesine, çevre düzenlemesinden yeni güvenlik unsurlarına ve altyapısının yenilenmesine kadar tüm detayları içermektedir" dedi.

Hatay Havalimanında yürütülen inşaat çalışmalarının tamamlanması için uçak ve iniş kalkışına ara verileceğini belirten Vali Masatlı, "Hatay Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi İnşaat işi 1. Etap kapsamında; 2.720 metre ve 45 metre ebatlarında yeni yardımcı pistinin, yeni yardımcı pist ile yeni apron geçişini sağlayan yeni bağlantı taksi yolunun, 10 uçak park pozisyonu kapasiteli yeni apronun, yeni regülatör binasının, yeni ısı merkezinin1 Eylül 2025 tarihi itibariyle tamamlanarak hizmete açılması planlanmıştır. Planlanan bu 1. Etap işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesi ve vatandaşlarımızın hizmetine açılabilmesi için havalimanımızın kısa süreliğine kapalılığına ihtiyaç duyulmuş bu nedenle, 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Havalimanı uçak iniş kalkışına kapatılması kararı alındığını buradan belirtmek isterim. Bu süre zarfında ise acil durumlarımız için Helikopter iniş kalkışlarının sağlanacağını da belirtmek isterim. Hali hazırda günde 4 saat süreyle trafiğe açık olan havalimanına günlük 3 tarifeli sefer düzenlenmekteyken 1. etap açılışıyla birlikte trafiğe açık olan saatler teknik olarak mümkün olduğunca uzun tutulacak, ve sefer sayısı artırılabilecektir. Geldiğimiz noktada kısa süreli bir kapalılıkla havalimanımız yenilemiş olarak hizmetine devam edecektir" ifadelerini kullandı. - HATAY