Hatay'da Polis Müdürü'nden Anlamlı Jest

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HATAY (İHA) – Hatay İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, 2020 yılında vefat eden polis memurunun evladını sünnet gününde makamında ağırlayarak hediye verdi.

Depremin vurduğu Hatay'da yapılan iyiliklerle yürekler ısıtılmaya devam ediliyor. İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, 2020 yılında vefat eden polis memuru Şakir Musalli'nin evladını sünnet gününde yalnız bırakmadı. Müdür Gökce, Bulut Musalli'yi ve annesini makamında ağırlayarak koltuğu devretti. Yürekleri ısıtan görüntülerin ortaya çıktığı davette Müdür Gökce, Bulut'a hediyelerini de verdi. - HATAY