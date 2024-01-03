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Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne atanan Özlok'a veda - Son Dakika
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Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne atanan Özlok'a veda

Erzincan İl Göç İdaresi Müdürü Kasım Kağan Özlok, Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne atanması dolayısıyla veda yemeği düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, veda programında Özlok'a teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne atanan Özlok\'a veda
03.01.2024 - 10:25,
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Erzincan İl Göç İdaresi Müdürü Kasım Kağan Özlok'un Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne atanması dolayısıyla veda yemeği tertiplendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne Erzincan İl Göç İdaresi Müdürü Kasım Kağan Özlok atandı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu kent protokolü ve birim amirleriyle birlikte tayini çıkarak Hatay'a gidecek olan İl Göç İdaresi Müdürü Kasım Kağan Özlok için düzenlenen veda programına katıldılar. Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan için yaptıkları hizmetlerinden dolayı İl Müdürü Kasım Kağan Özlok'a teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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