Hatay İskenderun'da ağaca konan papağan itfaiye ekiplerince sahibine teslim edildi

Hatay İskenderun'da ağaca konan papağan itfaiye ekiplerince sahibine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskenderun'a bağlı Akçay Mahallesi'nde kafesinden kaçan papağan ağaca kondu. Hayvanını alamayan sahibinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, papağanı bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde kafesinden kaçarak ağaca konan papağan, itfaiye ekipleri tarafından alınarak sahibine teslim edildi.
Olay, ilçeye bağlı Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. Kafesinden kaçarak ağaca konan papağanını alamayan sahibi, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ağaca konan papağanı bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti.
Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU - Kamera: REYHANLI, (Hatay),
Kaynak: DHA
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