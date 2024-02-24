Hatay Kent Arşivi\'ndeki Osmanlıca belgeler Türk Tarih Kurumu\'na devredildi

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Hatay Büyükşehir Belediyesi, depremde ağır hasar gören Hatay Kent Konseyi binası içerisinde yer alan arşiv belgelerin Türk Tarih Kurumu'na devredildiğini duyurdu. Belediye'den yapılan açıklamada, "Hatay Kent Arşivi'nde Osmanlı Dönemi'nden Hatay ile ilgili 120 bin adet belgenin dijital görüntüleri, 250 adet Osmanlıca nadir kitap ve 6 Şubat depreminde vefat eden Hatay araştırmacısı Mehmet Tekin'in bağışladığı 3 bin adet telifli eser bulunuyordu. Hatay Kent Arşivi'nde yer alan eserlerin bir kısmı zarar görse de arşivin tamamı kurtarıldı" denildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, depremde hasar gören kent arşivi içerisindeki binlerce Osmanlıca belge ve kitabın yanı sıra arşivci Mehmet Tekin'in bağışladığı kitapların, Türk Tarih Kurumu'na devredildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Hatay Kent Arşivi'mizdeki eserler kurtarıldı. Şehrin geçmişini geleceğe taşımak amacıyla 2021 yılında kurulan Hatay Kent Arşivi'nde Osmanlı Dönemi'nden Hatay ile ilgili 120 bin adet belgenin dijital görüntüleri, 250 adet Osmanlıca nadir kitap ve 6 Şubat depreminde vefat eden Hatay araştırmacısı Mehmet Tekin'in bağışladığı 3 bin adet telifli eser bulunuyordu. Hatay Kent Arşivi'nde yer alan eserlerin bir kısmı zarar görse de arşivin tamamı kurtarıldı. Başkanımız Lütfü Savaş, hassas bir karar vererek arşivde bulunan eserlerin gerekli yazışmalar sonrasında Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na devredilmesini sağladı. Akademisyen ve öğrencilerin faydalandığı kütüphanemiz ise Kent Arşivi binamız yeniden ayağa kaldırılana kadar Hatay Büyükşehir Belediyesi yerleşkemiz alanında hizmet vermeye devam ediyor."