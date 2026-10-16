Hatay Valisi Masatlı, Erzin\'de esnafla sohbet edip hayırlı kazançlar diledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Erzin ilçesinde esnafı ziyaret ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Vali Masatlı, Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Masatlı, işletmelerin durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında alışveriş yapan vatandaşlarla da bir araya gelen Masatlı, vatandaşların talep ve düşüncelerini dinledi.