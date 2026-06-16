Hatay'da 15 kaçak göçmen yakalandı: 7 organizatör tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da 15 kaçak göçmen yakalandı: 7 organizatör tutuklandı

Hatay\'da 15 kaçak göçmen yakalandı: 7 organizatör tutuklandı
16.06.2026 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da polis ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda 15 düzensiz göçmen yakalandı. Olaylarla bağlantılı gözaltına alınan 7 organizatör, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Hatay'da polis ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucu 15 düzensiz göçmen yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Antakya-İskenderun yolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, takip sonucu durdurulan araçlarda yapılan kontrollerde Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı belirlenen yabancı uyruklu göçmenler tespit edildi. Operasyonlar kapsamında olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 7 organizatör gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan düzensiz göçmenler ise gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ANTAKYA-İSKENDERUN YOLUNDA ARAÇLAR TAKİBE ALINDI

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Antakya-İskenderun yolu üzerinde çalışma başlattı. Ekipler tarafından takip sonucu durdurulan 3 araçta arama ve kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan incelemelerde, Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı belirlenen 6 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Aynı güzergah üzerinde gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise ekipler tarafından takip edilen 2 araç durduruldu. Araçlarda yapılan kontrollerde, ülkede geçerli oturma izni olmadığı tespit edilen 9 yabancı uyruklu göçmen daha yakalandı. Böylece iki ayrı operasyonda toplam 15 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalanmış oldu. Operasyonlarda kullanılan araçlarda detaylı inceleme yapılırken, düzensiz göçmenlerin hangi güzergah üzerinden taşındığı ve organizasyon bağlantıları da araştırıldı. Polis ekiplerinin bölgede göçmen kaçakçılığına yönelik denetim ve takip çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

7 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Operasyonlarda düzensiz göçmenlerin taşınmasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 7 organizatör gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan araç sürücülerine trafik kural ihlalleri nedeniyle toplam 601 bin TL idari para cezası uygulandı. Operasyonlarda kullanılan araçlar da trafikten men edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Hatay'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların, düzensiz göç hareketlerinin önlenmesi ve organizatörlerin tespit edilmesine yönelik kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Yerel Haberler, Göçmen, Polis, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da 15 kaçak göçmen yakalandı: 7 organizatör tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir
Brezilya’da skandal Fizyoterapist, kendi takımındaki oyuncuları tek tek dolandırdı Brezilya'da skandal! Fizyoterapist, kendi takımındaki oyuncuları tek tek dolandırdı
Tutuklu İBB daire başkanıyla ilgili çarpıcı iddialar Apartmanda yaşarken villaya taşınmış Tutuklu İBB daire başkanıyla ilgili çarpıcı iddialar! Apartmanda yaşarken villaya taşınmış
Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı
Dünyadan ABD ve İran mutabakatına destek yağdı: Bölgesel barış için tarihi adım Dünyadan ABD ve İran mutabakatına destek yağdı: Bölgesel barış için tarihi adım
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı

14:50
Montella’dan Paraguay öncesi radikal karar İki yıldız kulübeye çekiliyor
Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor
14:42
Mikrofonları açık unutan iki lider, Trump’ın dedikodusunu yaparken yakalandı
Mikrofonları açık unutan iki lider, Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı
14:41
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı’yı çılgına çevirdi
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
13:06
Annesi Ece İrtem’in kullandığı ilacı açıkladı O gece alkolle birlikte...
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
11:33
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 15:07:16. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay'da 15 kaçak göçmen yakalandı: 7 organizatör tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.