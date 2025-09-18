Hataylı Çocuklar\'dan Gazze\'ye Destek

Hatay'da bir grup ilkokul öğrencisi, İsrail'in saldırılarında katledilen ve zor günler geçiren Gazzeli çocuklara destek olmak için annelerinin yaptıklarını mahallede yaşayan vatandaşlara sattılar ve 4 bin TL para toplamayı başardılar. Parayı Gazze'de zulme uğrayan insanlara gönderen çocuklar, yaptıklarıyla gönülleri fethettiler.

Kırıkhan ilçesi İncirli Mahallesi'nde görev yapan öğretmen Melahat Ayaz ile cami imamı Mustafa Demir, Filistin'in Gazze şehrinde zalim İsrail'in saldırılarına uğrayan insanlar için yürekleri ısıtan etkinlik düzenlendi. Mahallede yaşayan vatandaşların imece usulüyle evlerinde yaptıkları yiyecekler ve içecekler, mahalle girişine tezgah açılarak çocuklar tarafından satılmaya başladı. Mahallenin cami imamı Demir ile öğretmeni Ayaz kontrolünde, çocukların ellerinde Filistin bayraklarıyla gerçekleştirdikleri satışta 4 bin TL para toplandı. Mahallede yaşayan çocuklarla birlikte yapılan etkinlikte toplanan 4 bin TL, bir yardım kuruluşu tarafından Gazze şehrindeki çocuklara ulaşması için yola çıktı. Görev yaptıkları mahalledeki çocuklara merhameti aşılayan imam Demir ile öğretmen Melahat ve çocukları yaptıkları davranışla gönülleri fethettiler. - HATAY