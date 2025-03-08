Hataylı Kadın Girişimci Rize'de Mozaik Atölyesi Kurdu - Son Dakika
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Yerel

Hataylı Kadın Girişimci Rize'de Mozaik Atölyesi Kurdu

Hataylı Kadın Girişimci Rize\'de Mozaik Atölyesi Kurdu

Deprem sonrası Rize'ye yerleşen Hatice Duran, çocuklara mozaik sanatı öğretmekte.

08.03.2025 09:47
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Depremden sonra ailesiyle birlikte Hatay'dan Rize'ye gelerek yerleşen kadın girişimci kendi kültürünü Rizelilere aktarıyor.

Evli ve 3 kız çocuğu annesi olan 42 yaşındaki Hatice Duran asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat 2023 depreminin ardından ailesiyle birlikte Hatay'dan ayrılarak Rize'ye yerleşti. Bir süre Rize'de yaşayan Duran, kendisinin de alanı olan mozaik sanatının Rize'de olmadığını gördü. Hataylı kadın girişimci Duran kolları sıvayarak hemen Rize'de bir sanat atölyesi kurdu. Ardından Rize'nin figürlerini mozaik sanatı ile buluşturan Duran, Rizeli çocuklara da bu sanatı aşılamak istedi. Şimdi ise hafta sonları, okul sonraları ve boş vakitlerini Duran'ın sanat atölyesinde değerlendirmek isteyen çocuklara kurs vererek sanatını onlara da aşılıyor.

Yetişkinler sanatı icra ederken mozaikleri kerpetenle kesmek zorunda. Çocuklar için ise bu işin tehlikeli olabileceğini düşünen Duran depremde enkaz altında kalan ve daha enkazın içerisinden çıkartılan hazır mozaikleri Hatay'dan istettiğini kaydederek "Hatay'da 11 yıldır bu mesleği yapıyordum. Rize'ye yerleştikten sonra burada tanınmadığını gördüm ve kurs açmak istedim. Sanat atölyesini açtık ve çocuklara nasıl dokunabileceğimi düşündüm. Hatay'ın cam mozaiği geldi aklıma. Hatay'da enkazda kalmıştı ama aradım sordum. Çıkanları Rize'ye getirtirdim ve onlarla birlikte bir çocuk atölyesi kurmaya karar verdim. Biz normalde mozaikleri kerpetenle keserek ayırıyoruz ama çocuklar için tehlikeli olabileceğini düşündüm ve o cam mozaiklerle çocuk atölyesini kurdum" şeklinde konuştu.

Mozaik atölyesinin henüz yeni olduğunu ve hedefinin daha geniş kitlelere ulaşmak olduğunu dile getiren Duran, "Benim mozaik atölyem daha çok yeni, yazın kurdum. Sosyal medyada paylaşımlarımı yapıyorum ve oradan görenler de bana dönüş yapıyorlar. Ben daha çok okullara gitmek, sınıflarda daha büyük kitlelere bu sanatı anlatmak ve çocuk atölyeleri kurmak istiyorum" diye konuştu.

8 yaşındaki Hanzade Demet Aksoy annesinden görerek heves ettiğini ve şimdi de kendisinin mozaik sanatı ile figürler ortaya koyduğunu ifade ederek "Çok eğleniyorum. Aynı zamanda el becerilerimde gelişiyor. Şuan taştan kelebek yapıyorum. Annem yapıyordu, bende yapmak istedim ve buraya geldim" dedi.

Mozaikten yaptığı desenlerin kendisine kolay geldiğini dile getiren 10 yaşındaki Ali Agun, "Ben şuanda tilki yapıyorum. Eğleniyorum. Bana biraz kolay geldi" ifadelerini kullanırken Ayşe Agun isimli 7 yaşındaki çocuk ise "Cam taşlardan kelebek yaptım ve kurumasını bekliyorum. Biraz el emeği gerekiyor. Zor oldu ama yaptım. Belki odama asarım" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hataylı Kadın Girişimci Rize'de Mozaik Atölyesi Kurdu - Son Dakika

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