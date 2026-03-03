Hava Durumu: Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Yağış - Son Dakika
Hava Durumu: Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Yağış

03.03.2026 09:46
Kuzey kesimlerde yağış, iç kesimlerde kar ve buzlanma bekleniyor. Sıcaklık mevsim normallerinin altında.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas çevreleri ile Yozgat'ın doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte, Marmara ile iç ve batı kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12

İzmir: Az bulutlu 18

Adana: Az bulutlu 19

Antalya: Az bulutlu 19

Samsun: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu 14

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı 1

Diyarbakır: Az bulutlu 14 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Hava Durumu: Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Yağış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
