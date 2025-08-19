Orgeneral İsmail Güneykaya, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevini bugün Korgeneral Rafet Dalkıran'a devretti.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu; 15 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanan 2025 Yılı General/Amiral Atamaları kapsamında, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığında düzenlenen devir teslim törenine katıldı. Devir teslim töreninde Orgeneral İsmail Güneykaya, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevini Korgeneral Rafet Dalkıran'a devretti" denildi. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Hava Kuvvetleri Komutanlığı Devir Teslimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?