Hava Pilot Albay Gökhan Özen Eskişehir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Kayseri'de eğitim uçuşu sırasında yaşanan uçak kazası sonucu şehit olan Hava Pilot Albay Gökhan Özen, memleketi Eskişehir'de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan kalkan SF-260D tipi eğitim uçağı, dün Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde düştü. Düşen uçakta bulunan Hava Pilot Albay Gökhan Özen ve Hava Pilot Albay Uğur Yıldız şehit oldu. Şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in naaşı, bugün öğle saatlerinde memleketi Eskişehir'e getirildi.

Şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in cenaze namazı, ikindi namazına müteakip Reşadiye Camii'nde kılındı. Cenaze töreninde Şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in 9 yaşındaki kızı İpek Özen ve eşi Şeyma Özen, babası Mehmet Yüksel Özen ve abisi Pilot Kıdemli Albay Muharrem Özen tabut başında büyük üzüntü yaşadı. Şehidin Ay Yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, gözyaşları içinde defnedilmek üzere Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Hava Şehitliği'ne götürüldü.

Şehidin cenaze törenine, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ile Nebi Hatipoğlu, CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer ile İbrahim Aslan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Garnizon Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Metin Ünlü, çok sayıda askeri personel ve vatandaşlar katıldı. - ESKİŞEHİR