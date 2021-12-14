Havadan, denizden sonra şimdi de Edirne'de tava ciğeri için çaldı - Son Dakika

Havada ve denizde davul çalan Tekirdağlı Asma Davul Virtüözü Ahmet Çelik, şimdi de Edirne'nin tarihi lezzeti tava ciğeri için davul çaldı. Çılgın davulcunun su altından sonra Edirne'de tava ciğer ocağında davul çalma anları renkli, bir o kadar da ilginç görüntülere sahne oldu.

Yıllardır Tekirdağ'da düğünlerde ve özel gecelerde davul çalan Tekirdağlı Asma Davul Virtüözü Ahmet Çelik, davuluyla ilklere imza atıyor. Daha önce 2 bin metrede paraşütle havalanarak davul çalan ve sonrasında Muğla'nın Fethiye ilçesinde Denizin en dibine dalan Çelik, suyun altında davulunu çalmıştı. Şimdi de Edirne'nin tarihi lezzeti tava ciğeri pişirirken ve yerken davulunu çaldı. Çılgın Davul Virtüözü Çelik'in o anları renkli görüntülere sahne olurken yaptığı açıklamada, "Kendi mesleğimde ilkleri başarmayı çok seviyorum. Davul ile ilk defa hava da çalmıştım sonra da denize dalış yaptım. Çok zoru ama zoru başardım. Bugün de Edirne'de bir ilki gerçekleştiriyorum. Osmanlı lezzeti Edirne ciğerine davul çalıp pişirmek gurur vericiydi. Edirne'ye gelip, tava ciğere davul çalmadan, tarihi tren garında bulunmadan olmazdı" dedi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, yaptığı açıklamada, "Çılgın davulcu olarak sosyal medyada fenomen olan Ahmet kardeşimizi Edirne'de misafir etmekten gurur duyuyoruz. Kendisi denizden ve havadan sonra bir çılgınlık yaparak tarihi tava ciğerimizi davul çalarak pişirdi ve yedi. Çok ilginç ve keyif veren anlar yaşadık. Bu çılgınlığı da Edirne'mizin tanıtımına katkı sağlayacaktır. Kendisine teşekkür ederim" dedi.

Tekirdağlı sosyal medya fenomeni çılgın Davulcu Ahmet Çelik, davul çalarak Edirne'den ayrıldı. - EDİRNE