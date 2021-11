Havalar soğuyunca sıkma meyve sularına rağbet arttı - Son Dakika

Havalar soğuyunca sıkma meyve sularına rağbet arttı

DENİZLİ Denizli'de düşen hava sıcaklıklarının etkisiyle hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar, C vitamini deposu olarak bilinen sıkma meyve sularına daha çok talep göstermeye başladı.

Son günlerde ülke genelinde düşen hava sıcaklığı düşmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklarda yaygınlaşma yaşanıyor. Sıcaklığın düştüğü bir diğer iller arasında yer alan Denizli'de, vatandaşlar çeşitli salgınlardan korunmak için sıkma meyve sularına talep gösteriyor. Çeşitli meyve suyu sıkarak satışını yapan esnaf ise yaşanan yoğunluktan memnun olduğunu söylüyor.

"Kalbe şekere tansiyona ve kansere her şeye faydalı

Denizli'de meyve suyu sıkıp satarak geçimini sağlayan Muammer Çün, Portakal, nar ve greyfurt gibi meyve suyuna talebin arttığını belirtti. Satışlardan memnun olduğunu dile getiren Çün, meyve sularının kalp başta olmak üzere sağlığa iyi geldiğini dikkat çekti. Çün, "Bu hicaz narı başlı başına antioksidandır. Şu anda dünya bunları konuşuyor. Vitamin ve her türlü derdin çaresidir. Kalbe şekere tansiyona ve kansere her şeye faydalıdır. Yalnız düzenli ve az bir şekilde içtiğiniz sürece çok iyi gelir. Bu ürünler global tarımdan üretiliyor. İlaç kullanılmamıştır. Bu tür çeşitli ürünleri pazarda ve başka bir yerde nerde karşınıza çıkarsa alın. Vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Tabi bunun faydasını bilen biliyor. Bu meyve suyu içildiğinde kalp damarları ve zararlıları temizleyip dışarı attırır. Satışlarımız da Allaha şükür iyi gidiyor" diye konuştu.

"Meyve ve sebze insan vücuduna ilaçtan daha değerli"

Meyve suyu içmek için dükkana gelen 82 yaşındaki Yalçın Göksel, meyve suyunun ilaçtan daha önemli olduğuna anlattı. Göksel, "Her meyve ve sebze insan vücuduna ilaçtan daha değerlidir. Birçok ürün yerine yenilip ve içilmesi daha önemli vücut sağlığı yönünden. Her yönden kıymetli bir üründür. Tabiatın bize sunduğu Allah'ın verdiği bir lütfudur. Bizim zamanımızda her şey hormonsuz ve doğaldı. Bütün meyveler ve sebzeler sağlığa haykırı bir durum yoktu. Ben Sporcu olduğum için eskiden kavanoz bal yerdim. Bu şekilde kendimize baktık" dedi.

"Korona döneminde C ve D vitamini çok önemli"

Meyve içmek için bekleyen Aylin Göksel ise her gün içilmesi gerektiğini söyledi. Göksel, "Her gün içilmesini tavsiye ediyorum. Çünkü korona döneminde C ve D vitamini çok önemli. Vücut sağlığı için meyveleri hormonsuz olarak biliyoruz. Meyve suyunu güvenerek yiyoruz. Yani vücut sağlığı için her zaman içebilirsiniz. Ayrıca herkese içmesi için tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.