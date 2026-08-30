Havran’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Programa ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kapsamında Havran'da kutlama programı gerçekleştirildi.

Düzenlenen törene Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Törende, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemi vurgulanırken, günün anlam ve önemine ilişkin etkinlikler gerçekleştirildi.

Kutlama programında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlar rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

Havran'da gerçekleştirilen etkinlikler, vatandaşların yoğun katılımıyla gurur ve coşku içerisinde kutlandı.