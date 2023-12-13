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Havran'da Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası kutlandı - Son Dakika
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Havran'da Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası kutlandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde, yerli ve milli teknolojilerle Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası etkinlikleri düzenlendi. Program kapsamında fotoğraf sergisi ve TOGG ziyaret edildi.

Havran\'da Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası kutlandı
13.12.2023 - 08:44,
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Balıkesir'in Havran ilçesinde yerli ve milli teknolojiler ile Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası kutlandı.

12-18 Aralık Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası etkinlikleri dahilinde Havran Belediye Binası önünde program düzenlendi. Etkinlikte yerli ve milli teknoloji ve ürünlerden oluşan fotoğraf sergisi ve TOGG vatandaşların ziyaretine açıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ile başlayan program, şiirlerin okunması ve protokol tarafından yerli ve "Milli Teknolojilerimiz" isimli fotoğraf sergisinin gezilmesi ile devam etti. İlk yerli ve milli otomobil TOGG öğrenci ve vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi. Program sonunda öğrenci ve vatandaşlara Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy tarafından meyve paketleri vatandaşlara ikram edildi. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy yapılan etkinlikte yerli üretim ve yerli ve milli teknolojilere dikkat çekmeği istediklerini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Havran'da Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası kutlandı - Son Dakika
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