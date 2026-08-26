Havuz Güvenliğini Sağlayan Tek Kimyager

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye'deki tek kimyageri Derya Çambay, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yüzme havuzlarında günlük pH, klor ve sıcaklık ölçümleri gerçekleştirerek vatandaşların ulusal standartlarda, sağlıklı ve güvenli bir ortamda spor yapmalarını sağlıyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kent genelinde hizmet veren Olimpik Yüzme Havuzu, Doğukent 15 Temmuz Portatif Yüzme Havuzu, Karakoçan Portatif Yüzme Havuzu ve Alacakaya Portatif Yüzme Havuzunda hijyen ve sağlık standartlarını en üst seviyede tutmak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Türkiye'nin tek kimyageri olan Derya Çambay, 2014 yılının mart ayından bu yana Elazığ'daki tesislerde görev yapıyor. Çambay, sabah saatlerinde tesislere gelerek havuz sularının pH, klor ve sıcaklık değerlerini ölçüyor. Elde ettiği veriler doğrultusunda atılması gereken kimyasal miktarlarını belirleyen Çambay, havuz operatörlerini yönlendirerek suyun klor seviyesini 1 ile 1,5 ppm, pH değerini 6,5 ile 7,8 ppm, su sıcaklığını ise 25 ile 28 derece arasında sabit tutuyor. Mevsim şartlarına ve müsabaka takvimine göre sıcaklık ayarlamalarını da yöneten Çambay, vatandaşların ve sporcuların ulusal standartlara uygun, hijyenik ve güvenli bir ortamda yüzmelerini sağlıyor.

2014 yılının Mart ayından bu yana tesislerde görev yaptığını belirten ve yürütülen teknik süreç ve su standartları hakkında bilgi veren Çambay, " Havuzda 2014 yılının mart ayında çalışmaya başladım. Havuzun kimyasallarının ölçümünü alıp operatör arkadaşlara iletmek benim sorumluluğumda. Sabah geldiğimizde suyun pH, klor ve sıcaklık ölçümlerini alıyoruz. Yapılan ölçüme göre atılması gereken kimyasal miktarını belirleyip operatör arkadaşlara bildiriyorum, onlar da uygulama işini yapıyorlar. Kapalı havuzlarımızda klor seviyesinin 1 ile 1,5 ppm, pH değerinin ise 6,5 ile 7,8 ppm arasında olması gerekiyor. Suyun sıcaklığını ise normal şartlarda 25 ile 28 derece arasında tutuyoruz" dedi.

Mevsimsel şartlara ve spor organizasyonlarına göre değerlerin değiştiğini dile getiren Çambay, " Yazın hava çok sıcak olduğunda su sıcaklığını bir iki derece aşağı çekebiliyoruz, kışın ise tam aksine bir iki derece yukarı çıkarıyoruz. Müsabaka ve yarışlar olduğunda da suyun sıcaklığını düşürüyoruz. Çünkü sıcak suda yüzücüler rahat performans gösteremez, aynı zamanda sıcak hava kimyasalın daha hızlı uçmasına ve tüketiminin artmasına neden olur" şeklinde konuştu.

Bakanlık bünyesindeki rolüne de değinen Çambay, "Şu ana kadar bakanlık bünyesinde başka kadın kimyager yok ancak farklı illerde kadın ve erkek operatör arkadaşlarımız görev yapıyor. Diğer tesislerde bu ölçüm ve kimyasal ayarlama işlerini genel olarak operatör arkadaşlar yürütüyor. Burada ise ölçüm ve ayarlamayı ben yapıyorum, uygulama kısmını operatör ekibimiz üstleniyor" diye konuştu.