Havuzda Mahsur Kalan Buzağı Kurtarıldı

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Villa havuzuna düşen buzağı, itfaiye erlerine zor anlar yaşattı

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesinde bir villanın boş olan havuzuna düşen buzağı, itfaiye erlerinin dakikalar süren çabaları sonucu kurtarıldı.

Olay, önceki akşam Çandarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki bir villanın boş olan havuzunda buzağı olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Havuz içerisinde dolanarak çaresiz bekleyen buzağı için itfaiye görevlileri bölgeye geldi. Bir görevli havuz içerisinde, diğer ekip üyeleri havuz dışında dakikalarca buzağıyı kurtarmaya çalıştı. İtfaiye erlerine zor anlar yaşatan sevimli buzağı, uzun uğraşlar sonucu gövdesinden yukarı çekilerek havuzdan çıkarıldı. Buzağı daha sonra sahibine teslim edildi.