Havza\'da Sanayi Köprüsü ve Bağlantı Yolu İçin Saha İncelemesi Yapıldı

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Samsun'un Havza ilçesinde iki mahalleyi birbirine bağlayacak olan sanayi köprüsü ve bağlantı yolunun yapılacağı alanda saha incelemesi yapıldı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Yapılacak olan köprü ve bağlantı yolu gelişen ve genişleyen ilçemizin gelişimine büyük katkı sağlayacak" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Değirmenüstü Mahallesi ve İnönü Mahallesi'ni birbirine bağlayacak olan sanayi köprüsü ve bağlantı yolunun yapılacağı alanda incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Değirmenüstü Mahallesi'nde bir fabrika ile İnönü Mahallesi'nde Havza Sanayi Sitesini birbirine bağlayacak, Tersakan Irmağı üzerinde Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak olan köprü ve bağlantı yolunun tamamlanması ile şehir içi trafik yükü azalmış olacak. Köprünün tamamlanması ile birlikte Tersakan Irmağı'nın yaklaşık 700 metrelik bölümünde ise DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından ıslah çalışmaları yapılacak.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, köprünün yapımı tamamlandığında ulaşımın kolaylaşacağını söyledi. Başkan Özdemir, "Değirmenüstü ve İnönü Mahallemizi birbirine bağlayacak olan Havza Sanayi Köprüsü ve bağlantı yolu, özellikle Aşağıyavucuk Mahallesi grup yolundan ve Değirmenüstü Mahallemizden gelip, Samsun yönüne veya sanayi sitesine gidecek olan vatandaşlarımız için kolaylık olacak. Artık şehir içine girmeden bu yoldan istedikleri yere çok daha rahat bir şekilde ulaşacaklar. Ayrıca gelişen ilçemizin yeni yerleşim yerlerinden olan Hilmi Tunalı Caddesi'nin devamı olan yeni bir yol uygulamamız ile bölgede ulaşma önemli katkı sağlayacağız" diye konuştu. - SAMSUN