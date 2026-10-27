Havza'da veli ve öğretmenlerin katıldığı kan kampanyasında 60 ünite toplandı - Son Dakika
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Havza'da veli ve öğretmenlerin katıldığı kan kampanyasında 60 ünite toplandı

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Havza\'da veli ve öğretmenlerin katıldığı kan kampanyasında 60 ünite toplandı
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Samsun Havza'da Türk Kızılay ile 25 Mayıs İlkokulu iş birliğindeki etkinlikte öğretmen ve velilerin katılımıyla 60 ünite kan bağışı toplandı. Etkinlikte öğrencilere kan bağışının önemi anlatıldı, bağışçı velilere futbol topu hediye edildi.

Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay ile 25 Mayıs İlkokulu iş birliğinde düzenlenen "Okulumda 'Kan'panya Var" etkinliğinde, öğretmen ve veli katılımıyla 60 ünite kan bağışı toplandı.

25 Mayıs İlkokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, sabah saat 08.00'de başlayan kan bağışı çalışması 17.00'ye kadar devam etti. Gün boyunca okulda kurulan bağış noktasına gelen öğrenci velileri ve öğretmenler, kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

Etkinlik kapsamında öğrencilere de kan bağışının önemi anlatıldı. Küçük yaşlarda kan bağışı bilincinin oluşturulmasının amaçlandığı çalışmada, kan bağışının hayat kurtarmadaki rolüne dikkat çekildi. Öğrenciler, düzenlenen etkinlik sayesinde kan bağışının toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından taşıdığı önemi öğrenme fırsatı buldu.

Kampanyaya katılarak kan bağışında bulunan velilere, etkinlik sonunda futbol topu hediye edildi. Türk Kızılay tarafından yürütülen "Okulumda 'Kan'panya Var" çalışmasıyla hem kan bağışına katkı sağlanması hem de öğrenciler, veliler ve öğretmenler arasında bağış bilincinin yaygınlaştırılması hedeflendi.

Kaynak: İHA
KızılaySamsunEğitimSağlıkHediyeFutbolHavzaYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Havza'da veli ve öğretmenlerin katıldığı kan kampanyasında 60 ünite toplandı - Son Dakika
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