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Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Samsun'un Havza ilçesinde kurulan Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) ilk genel kurulunu gerçekleştirdi. Seyit Ahmet Dikmen başkan olarak seçildi.

Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi
24.12.2023 - 14:36,
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Samsun'un Havza ilçesinde Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) ilk genel kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurulda oyların tamamını alan Seyit Ahmet Dikmen başkan olarak seçildi.

Kısa süre önce kurulan sosyal, ekolojik ve ekonomik alanlarda proje hazırlamak ve uygulamak amacıyla kurulan PROGEL ilk genel kurulunu gerçekleştirdi. Dernek binasında ilk olarak divan heyeti oluşturuldu, ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Gündem maddelerinin de görüşüldüğü genel kurulda PROGEL Kurucu Başkanı Seyit Ahmet Dikmen, kullanılan 17 oyun tamamını alarak dernek başkanı olarak seçildi.

PROGEL Başkanı Seyit Ahmet Dikmen burada yaptığı konuşmada, "Derneğimizin kuruluş amacı çerçevesinde ilçemize, bölgemize ve dolayısı ile ülkemize değer katacak projeleri ortaya koymak adına bu eğitimler önemli. Yenilikçi ve daha güçlü bir Havza için çıkmış olduğumuz yolda emin adımlar ile ilerlemek için çalışmalarımıza başladık. İnşallah kısa süre içinde ilçemize ve halkımıza fayda sağlayacak projelerimizi hayata geçireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Derneğin yönetimi ise Mehmet Sarı, Selçuk Bolat, Nevin Küçükenez, Anıl Kızılırmak ve Ali Mısırlı isimlerinden oluştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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