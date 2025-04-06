Hayallerindeki Opel, kabusa döndü - Son Dakika
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Hayallerindeki Opel, kabusa döndü

Hatay'da depremzede Tülay Ateş, Opel aracının motorunun değiştirildiğini iddia ederek yargıya gitti.

06.04.2025 17:37
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Hayallerindeki araba kabusu oldu

HATAY - Hatay'da 2 yıl önce Opel marka araç satın alan depremzede Tülay Ateş'in hayalleri, aracının verdiği airbag arızası sonrası kabusa döndü. Aracının motorunun kendisinden habersiz değiştirildiğini iddia eden Ateş, Opel'den dönüş olmadığı gerekçesiyle süreci yargıya taşıdı.

Kırıkhan ilçesinde yaşayan depremzede Tülay Ateş, hayalini kurduğu aracı 2023 yılının Nisan ayında Opel markasının Mocca modelinden 1 milyon TL'ye satın aldı. Aracını keyifle kullanan Ateş, bir süre sonra trafikte seyir halindeyken airbag arızasıyla karşı karşıya kaldı. Arızanın üst üste 5 kez yaşandığını ve aracın çekiciyle servise taşındığını ifade eden Ateş, aracını kilometre bakımı için servise götürdüğünde ise aracının motorunun kendisinden habersiz değiştirildiğini fark ettiğini ileri sürdü. İddiaya göre, kendisine verilen evraklarda ve muayene raporunda motor numarasının farklı olduğunu gören kadın durumu Opel'e anlatsa da çözüm bulamadı. Aracının değer kaybettiğini ve yaşadıkları karşısında hayallerinin yarıda kaldığını ifade eden Ateş, Opel markasından dönüş olmadığını, bunun üzerine süreci yargıya taşıdığını anlattı.

"Benim Opel marka aracımda kaporta dışında; beyin, akü, şanzıman ve motorun tamamını değiştirmişler"

Satın aldığı aracını airbag arızası için servise götürdüğünde kendisinden habersiz motorunun değiştirildiğini öne süren Ateş, "Hayalini kurduğum aracı 2023 Nisan ayında aldım. Aracım olan Opel Mocca'yı 1 milyon TL'ye aldım. Aracı aldıktan 4 ay sonra arızalar başladı ve yetkili servise götürdüm. Trafikte giderken airbag lambası yandı ve motoru durdurun uyarısı verdi. Arabayı durdurdum ve yetkili sevisi aradığımda gelip çekiciyle götürdüler. Bu olay 5 defa tekrarlandı. Airbag açmadı ama açtı uyarısı verdi. 'Arabanız düzeldi' diye bana teslim ettiler. Arabanın kilometre bakımı geldiği için Opel'e götürdüm. Arabamın motorunu değiştirmişler. Benim aracımda kaporta dışında; beyin, akü, şanzıman ve motorun tamamını değiştirmişler. Opel markayı aradım ama arabasının arkasında durmuyor. Sürekli beni servise gönderiyor" dedi.

"Opel'i tercih edip araba aldığım için çok pişmanım"

Opel'i tercih ettiği için pişman olduğunu ifade eden depremzede Ateş, "Aracımı Opel'in Mocca serisinden aldım. Bu duruma çok üzülüyorum. Deprem bölgesindeyiz ve geliri yüksek biri değilim. Elimizde avcumuzda ne varsa bir araba aldım ama onu da Opel'e kurban veriyoruz. Elimdeki belgelere göre aracım Opel marka ama aracımın motorunu Fiat marka takmışlar. Bu durumu bana söylemediler, eve gelince evraklarda gördüm ve şoka uğradım. 'Opel yetkili servisi size dönecek, kayıtlarınızı oluşturduk' diyorlar. Servis 'bizim buradan bir şey söyleme yetkimiz' yok dedi. Sadece aracın motorundan dolayı bir kez dönüş sağladılar. 'Herhangi bir değer kaybı ve misliyle değişim hakkınız yok' diyerek sürekli servise yönlendirdiler. Benim davam servisle değil, davam Opel markasıyla var. Opel'i tercih edip aldığım için çok pişmanım çünkü yaşamadığım haksızlık kalmadı. Bu aracın tamirine döktüğüm para bir araba fiyatında para koydum. Bu durum için çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hayallerindeki Opel, kabusa döndü - Son Dakika

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