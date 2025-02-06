Hayır Çarşısı Depremzedelere Destek İçin Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Hayır Çarşısı Depremzedelere Destek İçin Açıldı

Hayır Çarşısı Depremzedelere Destek İçin Açıldı

Erzurum'da açılan hayır çarşısı, deprem bölgesi için gelir toplayarak farkındalık yaratmayı hedefliyor.

06.02.2025 15:46
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Erzurum İl Müftülüğü ile Palandöken İlçe Müftülüğü tarafından, geliri deprem bölgesine gönderilmek üzere hayır çarşısı açıldı.

Düzenlenen hayır çarşısına Erzurum İl Müftüsü Dr. Rüstem Can'ın yanı sıra, İl Müftü Yardımcıları Dr. Sebahattin Erdoğan, İsmail Yılmaz, Palandöken İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü, Aziziye İlçe Müftüsü Ebubekir Bayrak ve Müftülük çalışanları katıldı.

Lalapaşa Kent Meydanı'nda kurulan hayır çarşısına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 2 gün sürecek olan hayır çarşısında TDV Erzurum Şubesi Kadın Kolları ve Palandöken İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında görev yapan öğreticiler tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

İl Müftüsü Dr. Rüstem Can yaptığı açıklamada, "İl Müftülüğümüz ile Palandöken İlçe Müftülüğümüz ortaklığında gerçekleştirmiş olduğumuz bir hayır çarşısı düzenledik. Bildiğiniz üzere bugün 6 Şubat 2025 asrın felaketinin ikinci yıl dönümü. Burada düzenlediğimiz hayır çarşısı ile 6 Şubat depreminde felakete uğrayan bölgemiz için farkındalık oluşturmayı amaçladık. Halkımızın ilgisi oldukça yoğundu. Kurduğumuz ve 2 gün sürecek olan Hayır Çarşısı'nda çalışanlarımızın alın teri ile ortaya çıkardığı ürünleri sergiledik. Buradan elde edilen gelirleri inşallah deprem bölgesinde bulunan illerimize göndereceğiz. Destek ve katkılarını her zaman yanımızda gördüğümüz vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, yapılan hayırların ahiret sermayesi olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hayır Çarşısı Depremzedelere Destek İçin Açıldı - Son Dakika

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